40 лет спустя жителям барнаульского подвала дали квартиру

В подвале под детским садом №261 барнаулец Олег Вершинин вместе со своей матерью, Татьяной Гаськовой, живут более 40 лет. Им пришлось дойти до Верховного суда , чтобы не очутиться на улице. После долгого подбора подходящего жилья мэрия наконец нашла то, что устроило семью. Теперь она готовится к переезду: согласие на вселение уже подписано.

Как барнаульцы живут в подвале на Червонной, 8. 2018 год.

Новое предложение Олег Вершинин и Татьяна Гаськова изучили в минувшую пятницу. Им показали двухкомнатную квартиру на втором этаже четырехэтажного дома в нескольких минутах ходьбы от площади Октября.

«Это более хороший вариант, чем предыдущие, — сказал Олег Вершинин. - Дом кирпичный, неплохая квартира. Оказалась торцевой. Хорошо, что окна не выходят на двор, соседка сказала, что там довольно шумно: через него машины выезжают из одного ЖК».

Семья нашла несколько недостатков, которые им пообещали устранить силами подрядчиков. По углам квартиры, особенно на кухне, отстают обои, кое-где покорежен плинтус, рассказал собеседник.

Также новоселам придется разбираться с ремонтом балкона.

«Дом 1960-х годов выпуска. К сожалению, балкон не ремонтировался, сейчас оббит гнилыми досками, — сказал Олег Вершинин. - Нам объяснили, что он не входит в жилую площадь, поэтому подрядчики им не будут заниматься».

Собеседник обратился в администрацию с просьбой помочь избавиться от старых досок.

Семья уже пообщалась со старшей по дому, узнала, где можно выгуливать животных, как в подъезде следят за порядком. И изучила путь до остановки: недолгий, но скользкий.

«Мы очень благодарны тем, кто нас поддерживал, это наша общая заслуга, — сказал Олег Вершинин. - Безусловно, есть удовлетворение. Но, откровенно говоря, нет эмоций, чтобы прыгать до потолка. Много лет были настроены получить жилье, не по своей вине пропустили. Мы с мамой уже состарились, отец и брат не дожили. Вымотались. Переболели, перегорели».

Предыстория

В прошлых материалах мы напомнили, как семья на законных основаниях оказалась в подвале. Верховный суд РФ постановил, что без предоставления другого жилья ее нельзя выселить.

Как барнаульцы живут в подвале на Червонной, 8. 2018 год. Анна Зайкова Как барнаульцы живут в подвале на Червонной, 8. 2018 год. Анна Зайкова Как барнаульцы живут в подвале на Червонной, 8. 2018 год. Анна Зайкова Как барнаульцы живут в подвале на Червонной, 8. 2018 год. Анна Зайкова Как барнаульцы живут в подвале на Червонной, 8. 2018 год. Анна Зайкова Как барнаульцы живут в подвале на Червонной, 8. 2018 год. Анна Зайкова

В попытке его получить Олег Вершинин неоднократно обращался к губернатору края и в другие инстанции.

В мэрии объясняли, почему семью долго не могут переселить: «Комитет неоднократно размещал конкурсные процедуры на приобретение жилого помещения для семьи Татьяны Гаськовой, состоящего из двух комнат по норме действующего законодательства. Однако аукционы признали несостоявшимися в связи с отсутствием поданных заявок».

После публикации на altapress.ru в ноябре краевой следственный комитет и прокуратура начали проводить проверку.

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