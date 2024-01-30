30 января
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Жизнь

40 лет спустя жителям барнаульского подвала дали квартиру

В подвале под детским садом №261 барнаулец Олег Вершинин вместе со своей матерью, Татьяной Гаськовой, живут более 40 лет. Им пришлось дойти до Верховного суда, чтобы не очутиться на улице. После долгого подбора подходящего жилья мэрия наконец нашла то, что устроило семью. Теперь она готовится к переезду: согласие на вселение уже подписано.

Как барнаульцы живут в подвале на Червонной, 8. 2018 год.
Как барнаульцы живут в подвале на Червонной, 8. 2018 год.
Анна Зайкова

Новое предложение Олег Вершинин и Татьяна Гаськова изучили в минувшую пятницу. Им показали двухкомнатную квартиру на втором этаже четырехэтажного дома в нескольких минутах ходьбы от площади Октября.

«Это более хороший вариант, чем предыдущие, — сказал Олег Вершинин. - Дом кирпичный, неплохая квартира. Оказалась торцевой. Хорошо, что окна не выходят на двор, соседка сказала, что там довольно шумно: через него машины выезжают из одного ЖК».

Семья нашла несколько недостатков, которые им пообещали устранить силами подрядчиков. По углам квартиры, особенно на кухне, отстают обои, кое-где покорежен плинтус, рассказал собеседник.

Также новоселам придется разбираться с ремонтом балкона.

«Дом 1960-х годов выпуска. К сожалению, балкон не ремонтировался, сейчас оббит гнилыми досками, — сказал Олег Вершинин. - Нам объяснили, что он не входит в жилую площадь, поэтому подрядчики им не будут заниматься».

Собеседник обратился в администрацию с просьбой помочь избавиться от старых досок.

Семья уже пообщалась со старшей по дому, узнала, где можно выгуливать животных, как в подъезде следят за порядком. И изучила путь до остановки: недолгий, но скользкий.

«Мы очень благодарны тем, кто нас поддерживал, это наша общая заслуга, — сказал Олег Вершинин. - Безусловно, есть удовлетворение. Но, откровенно говоря, нет эмоций, чтобы прыгать до потолка. Много лет были настроены получить жилье, не по своей вине пропустили. Мы с мамой уже состарились, отец и брат не дожили. Вымотались. Переболели, перегорели».

Предыстория

В прошлых материалах мы напомнили, как семья на законных основаниях оказалась в подвале. Верховный суд РФ постановил, что без предоставления другого жилья ее нельзя выселить.

Как барнаульцы живут в подвале на Червонной, 8. 2018 год.
Как барнаульцы живут в подвале на Червонной, 8. 2018 год.
Анна Зайкова
Как барнаульцы живут в подвале на Червонной, 8. 2018 год.
Как барнаульцы живут в подвале на Червонной, 8. 2018 год.
Анна Зайкова
Как барнаульцы живут в подвале на Червонной, 8. 2018 год.
Как барнаульцы живут в подвале на Червонной, 8. 2018 год.
Анна Зайкова
Как барнаульцы живут в подвале на Червонной, 8. 2018 год.
Как барнаульцы живут в подвале на Червонной, 8. 2018 год.
Анна Зайкова
Как барнаульцы живут в подвале на Червонной, 8. 2018 год.
Как барнаульцы живут в подвале на Червонной, 8. 2018 год.
Анна Зайкова
Как барнаульцы живут в подвале на Червонной, 8. 2018 год.
Как барнаульцы живут в подвале на Червонной, 8. 2018 год.
Анна Зайкова

В попытке его получить Олег Вершинин неоднократно обращался к губернатору края и в другие инстанции.

В мэрии объясняли, почему семью долго не могут переселить: «Комитет неоднократно размещал конкурсные процедуры на приобретение жилого помещения для семьи Татьяны Гаськовой, состоящего из двух комнат по норме действующего законодательства. Однако аукционы признали несостоявшимися в связи с отсутствием поданных заявок».

После публикации на altapress.ru в ноябре краевой следственный комитет и прокуратура начали проводить проверку.

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