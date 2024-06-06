Летающие пауки могут появиться в одном из густонаселенных городов

В Нью-Йорке могут появиться летающие пауки уже этим летом, сообщает NYP.

Этим летом в Нью-Йорке и Нью-Джерси могут появиться инвазивные пауки Джоро (Trichonephila clavata). Их особенностью является умение парить в воздухе – этим они занимаются сразу после вылупления из яиц.

Недавно их обнаружили на севере США, в штате Мэриленд. Отличить их можно по ярко-желтому или коричневому окрасу с серыми или синими полосами.

Однако эксперты спешат успокоить жителей Нью-Йорка и Нью-Джерси, ведь пауки Джоро обычно не представляют угрозы для человека и кусают только тогда, когда почувствуют угрозу в свой адрес.

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