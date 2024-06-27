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Жизнь

Летающие змеи, ролики, мягкие лапки. 8 идей, куда сводить детей в Барнауле

Чем занять свою малышню в ближайшие дни? Altapress.ru предлагает несколько вариантов: покататься на роликах в парке, сходить на фестиваль воздушных змеев или к котикам.

Котокафе "Никомур".
Котокафе "Никомур".
vk.com/nikomurcatcafe22

В кино

Мультфильм Лео Ляо «Эмма в мире лам» в «Галактике» — 1 июля, 17:35, 6+

Мультфильм Келси Манн «Головоломка 2» в «Мире» — 30 июня, 11:30, 6+

Мультфильм Хаяо Миядзаки «Унесенные призраками» в «Премьере» — 29 июня, 14:00, 12+

&quot;Унесенные призраками&quot;.
"Унесенные призраками".
Кадр из мультфильма Хаяо Миядзаки.

В парк

Можно прокатиться с ребенком на катамаране или лодке в парке «Изумрудный». Или взять в аренду ролики, набор для бадминтона и настольного тенниса, футбольные и волейбольные мячи.

Что происходит в барнаульском парке &quot;Изумрудный&quot;.
Что происходит в барнаульском парке "Изумрудный".
Анна Зайкова

На выставку

Выставка Children 1990-х в музее «Город» — до 30 июня, ср-вс с 10:00 до 18:00, 0+

На фестиваль

Фестиваль воздушных змеев на Барнаульском гребном канале — 29 и 30 июня, 10:00, 0+

Воздушный змей.
Воздушный змей.
unsplash.com, Phuong Uyen Vo Hoang

На игру

Игротека в визит-центре парка «Изумрудный» — 30 июня, 18:00, 6+

Большая городская игротека прошла на площади Сахарова.
Большая городская игротека прошла на площади Сахарова.
Дмитрий Лямзин

К котикам

Мастер-класс, чаепитие, общение с котиками и настольные игры в котокафе Nikomur — 30 июня, 11:20 по предварительной записи, 4+

Котокафе Nikomur.
Котокафе Nikomur.
Анна Зайкова

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