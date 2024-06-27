Летающие змеи, ролики, мягкие лапки. 8 идей, куда сводить детей в Барнауле

В кино
Мультфильм Лео Ляо «Эмма в мире лам» в «Галактике» — 1 июля, 17:35, 6+
Мультфильм Келси Манн «Головоломка 2» в «Мире» — 30 июня, 11:30, 6+
Мультфильм Хаяо Миядзаки «Унесенные призраками» в «Премьере» — 29 июня, 14:00, 12+
В парк
Можно прокатиться с ребенком на катамаране или лодке в парке «Изумрудный». Или взять в аренду ролики, набор для бадминтона и настольного тенниса, футбольные и волейбольные мячи.
На выставку
Выставка Children 1990-х в музее «Город» — до 30 июня, ср-вс с 10:00 до 18:00, 0+
На фестиваль
Фестиваль воздушных змеев на Барнаульском гребном канале — 29 и 30 июня, 10:00, 0+
На игру
Игротека в визит-центре парка «Изумрудный» — 30 июня, 18:00, 6+
К котикам
Мастер-класс, чаепитие, общение с котиками и настольные игры в котокафе Nikomur — 30 июня, 11:20 по предварительной записи, 4+
Самое важное - в нашем Telegram-канале