Летели облака, летели далеко. 25 «теплых» снимков с небом Алтайского края

По данным краевого Гидрометцентра, проблески света появятся только с 13 марта.
10 марта отмечают День облачных склонов. Создатели праздника предлагают всем взглянуть на небо и оценить красоту воздушных просторов.
Погода в Барнауле пока что совсем не похожа на весеннюю. Чтобы немного разбавить затянувшуюся зимнюю хандру, altapress.ru публикует фотоподборку теплых закатов и нежных облаков.
По данным краевого Гидрометцентра, проблески света появятся только с 13 марта.
10 марта отмечают День облачных склонов. Создатели праздника предлагают всем взглянуть на небо и оценить красоту воздушных просторов.
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