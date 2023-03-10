10 марта
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Жизнь

Летели облака, летели далеко. 25 «теплых» снимков с небом Алтайского края

Погода в Барнауле пока что совсем не похожа на весеннюю. Чтобы немного разбавить затянувшуюся зимнюю хандру, altapress.ru публикует фотоподборку теплых закатов и нежных облаков.

Закатное небо.
Закатное небо.
Михаил Хаустов

По данным краевого Гидрометцентра, проблески света появятся только с 13 марта.

10 марта отмечают День облачных склонов. Создатели праздника предлагают всем взглянуть на небо и оценить красоту воздушных просторов.

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