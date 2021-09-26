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Жизнь

Летевших в Сочи туристов пересадили в автобусы после удара молнии в самолет

В Краснодаре из-за удара молнии совершил экстренную посадку самолет со 175 пассажирами, сообщает «Российская газета».

Самолет. Авиасообщение.
Самолет. Авиасообщение.
CC0

Лайнер, принадлежащий компании Azur Air, летел из Екатеринбурга в Сочи.

«Днем 25 сентября он должен был доставить пассажиров в Сочи. Но из-за грозового фронта аэропорты Краснодарского края временно прекратили принимать самолеты. Борт отправился на второй круг, и в него попала молния. Попавшему в аварийную ситуацию самолету, пришлось приземлиться в Краснодаре», — отмечает издание.

В краснодарском аэропорту сообщили, что на самолете остался след от попадания молнии.

«Работают технические службы авиакомпании, которые примут решение о дальнейшей эксплуатации самолета. 175 пассажиров рейса были отправлены в Сочи автобусами», — уточнили в аэропорту.

Напомним, в сентябре 2019 года самолет авиакомпании Azur Air совершил жесткую посадку в Барнауле — при эвакуации по надувному трапу получили травмы 64 человека.

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