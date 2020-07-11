Стала известна причина жесткой посадки Boeing компании Azur Air в аэропорту Барнаула

В Западно-Сибирском управлении СК России на транспорте рассказали, что причиной жесткой посадки самолета Boeing 767−300 авиакомпании Azur Air в Барнауле 25 сентября 2019 года стала неисправность тормозного барабана шасси, пишет ТАСС. Предполагавшееся возгорание они опровергли.

Тогда при эвакуации по надувному трапу получили травмы 64 человека.

«Во время пробега по взлетно-посадочной полосе и торможения произошло заклинивание тормозного барабана правой основной стойки шасси воздушного судна с последующим разрушением тормозного барабана и блокировкой пневматики. Установлено, что возгорания стойки шасси не было, наблюдалось искрение, вызванное выходом из строя карбонового диска, установленного на стойки шасси в мае 2019 года в Республике Вьетнам», — сообщили в СК.

В ходе расследования установлено четкое соответствие инструкциям действий пилотов и бортпроводников, находившихся на судне. Аварийные трапы сработали штатно, их использование было оправданным.

Всего было опрошено 300 свидетелей и проведено 60 экспертиз.

Ранее в сети появилась выдержка из заключения экспертизы по поводу жесткой посадки Boeing 767−300.

В ней было указано, что причиной ЧП стало расслоение многослойного углеродного материала полотна двух вращающихся тормозных дисков внешнего колеса правой опоры шасси, которое привело к их разрушению и возгоранию тормоза колеса.

Причиной расслоения назвали производственный недостаток — использование при изготовлении дисков материалов, подверженных воздействую моющих и противообледенительных жидкостей, содержащих в себе соединения калия и натрия.

Напомним, жесткая посадка самолета авиакомпании Azur Air, выполнявшего чартерный рейс по маршруту Камрань (Вьетнам) — Барнаул, произошла в аэропорту Барнаула 25 сентября 2019 года. На борту находились 334 пассажира и 10 членов экипажа.