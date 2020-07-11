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Происшествия

Стала известна причина жесткой посадки Boeing компании Azur Air в аэропорту Барнаула

В Западно-Сибирском управлении СК России на транспорте рассказали, что причиной жесткой посадки самолета Boeing 767−300 авиакомпании Azur Air в Барнауле 25 сентября 2019 года стала неисправность тормозного барабана шасси, пишет ТАСС. Предполагавшееся возгорание они опровергли.

Самолет AZUR air в Барнаульском аэропорту.
Самолет AZUR air в Барнаульском аэропорту.
Алексей Мартышкин, vk.com/martyishkin

Тогда при эвакуации по надувному трапу получили травмы 64 человека.

«Во время пробега по взлетно-посадочной полосе и торможения произошло заклинивание тормозного барабана правой основной стойки шасси воздушного судна с последующим разрушением тормозного барабана и блокировкой пневматики. Установлено, что возгорания стойки шасси не было, наблюдалось искрение, вызванное выходом из строя карбонового диска, установленного на стойки шасси в мае 2019 года в Республике Вьетнам», — сообщили в СК.

В ходе расследования установлено четкое соответствие инструкциям действий пилотов и бортпроводников, находившихся на судне. Аварийные трапы сработали штатно, их использование было оправданным.

Всего было опрошено 300 свидетелей и проведено 60 экспертиз.

Ранее в сети появилась выдержка из заключения экспертизы по поводу жесткой посадки Boeing 767−300.

В ней было указано, что причиной ЧП стало расслоение многослойного углеродного материала полотна двух вращающихся тормозных дисков внешнего колеса правой опоры шасси, которое привело к их разрушению и возгоранию тормоза колеса.

Причиной расслоения назвали производственный недостаток — использование при изготовлении дисков материалов, подверженных воздействую моющих и противообледенительных жидкостей, содержащих в себе соединения калия и натрия.

Напомним, жесткая посадка самолета авиакомпании Azur Air, выполнявшего чартерный рейс по маршруту Камрань (Вьетнам) — Барнаул, произошла в аэропорту Барнаула 25 сентября 2019 года. На борту находились 334 пассажира и 10 членов экипажа.

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