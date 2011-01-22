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22 января -11°C

Стала известна причина жесткой посадки самолета Azur Air в аэропорту Барнаула

В сети появилась выдержка из заключения экспертизы по поводу жесткой посадки Boeing 767−300 в барнаульском аэропорту 25 сентября 2019 года. Документ опубликовал Telegram-канал Aviaincidents.

Самолет AZUR air в Барнаульском аэропорту.
Самолет AZUR air в Барнаульском аэропорту.
Алексей Мартышкин, vk.com/martyishkin

В заключении сказано, что причиной ЧП стало расслоение многослойного углеродного материала полотна двух вращающихся тормозных дисков внешнего колеса правой опоры шасси, которое привело к их разрушению и возгоранию тормоза колеса.

Причиной расслоения эксперты называют конструктивно производственный недостаток — использование при изготовлении дисков материалов, подверженных воздействую моющих и противообледенительных жидкостей, содержащих в себе соединения калия и натрия.

ЧП классифицировали как серьезный авиационный инцидент.

Как писал altapress.ru, авиакомпания делала специальное заявление, в котором указала, что «возгорание не подтвердилось».

Boeing-767 после аварийной посадки в барнаульском аэропорту.
Boeing-767 после аварийной посадки в барнаульском аэропорту.
zapsib-sut.sledcom.ru

Что случилось?

25 сентября в аэропорту Барнаула совершил жесткую посадку Boeing 767 сообщением Камрань — Барнаул. На борту находились 334 пассажира и 10 членов экипажа.

Высадка пассажиров осуществлялась по аварийным трапам.

Госпитализация потребовалась одному человеку, всего за медицинской помощью обратились 49 человек.

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