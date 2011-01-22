Стала известна причина жесткой посадки самолета Azur Air в аэропорту Барнаула

В заключении сказано, что причиной ЧП стало расслоение многослойного углеродного материала полотна двух вращающихся тормозных дисков внешнего колеса правой опоры шасси, которое привело к их разрушению и возгоранию тормоза колеса.
Причиной расслоения эксперты называют конструктивно производственный недостаток — использование при изготовлении дисков материалов, подверженных воздействую моющих и противообледенительных жидкостей, содержащих в себе соединения калия и натрия.
ЧП классифицировали как серьезный авиационный инцидент.
Как писал altapress.ru, авиакомпания делала специальное заявление, в котором указала, что «возгорание не подтвердилось».
Что случилось?
25 сентября в аэропорту Барнаула совершил жесткую посадку Boeing 767 сообщением Камрань — Барнаул. На борту находились 334 пассажира и 10 членов экипажа.
Высадка пассажиров осуществлялась по аварийным трапам.
Госпитализация потребовалась одному человеку, всего за медицинской помощью обратились 49 человек.