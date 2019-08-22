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Жизнь

25-летие заговора: город заплатит 1 млн евро за доказательства, что он призрак

Город Билефельд (Германия) разработал забавную рекламную кампанию — здесь выплатят 1 млн евро человеку, который сможет доказать, что такого населенного пункта на самом деле не существует, пишет Spiegel.

Германия.
Германия.
СС0

«Если вы сможете доказать, что Билефельда действительно не существует, вы выиграете 1 миллион евро», — пишут маркетологи на специально созданном сайте конкурса.

Они добавляют, что творчеству нет предела, но доказательства должны быть неопровержимыми.

Этот ход местный департамент маркетинга придумал к 25-летию известного Билефельдского заговора. В 1994 году студент факультета информатики Университета Киля Ахим Хельд опубликовал в новостной группе в сети сатирическую теорию, что Билефельда не существует.

Людям, оспаривающим теорию, задавали три вопроса: «Знаете ли вы кого-нибудь из Билефельда?», «Были ли вы когда-нибудь в Билефельде?», «Знаете ли вы кого-нибудь, кто когда-нибудь был в Билефельде?».

Участники розыгрыша уверяли, что город — выдумка ЦРУ, Моссада пришельцев, которые используют Билефельдский университет в качестве прикрытия для их звездолета.

Билефельдский заговор стал одним из самых известных интернет-мемов среди немецких пользователей, пишет mail.ru.

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