25-летие заговора: город заплатит 1 млн евро за доказательства, что он призрак

«Если вы сможете доказать, что Билефельда действительно не существует, вы выиграете 1 миллион евро», — пишут маркетологи на специально созданном сайте конкурса.
Они добавляют, что творчеству нет предела, но доказательства должны быть неопровержимыми.
Этот ход местный департамент маркетинга придумал к 25-летию известного Билефельдского заговора. В 1994 году студент факультета информатики Университета Киля Ахим Хельд опубликовал в новостной группе в сети сатирическую теорию, что Билефельда не существует.
Людям, оспаривающим теорию, задавали три вопроса: «Знаете ли вы кого-нибудь из Билефельда?», «Были ли вы когда-нибудь в Билефельде?», «Знаете ли вы кого-нибудь, кто когда-нибудь был в Билефельде?».
Участники розыгрыша уверяли, что город — выдумка ЦРУ, Моссада пришельцев, которые используют Билефельдский университет в качестве прикрытия для их звездолета.
Билефельдский заговор стал одним из самых известных интернет-мемов среди немецких пользователей, пишет mail.ru.