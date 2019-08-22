25-летие заговора: город заплатит 1 млн евро за доказательства, что он призрак

Город Билефельд (Германия) разработал забавную рекламную кампанию — здесь выплатят 1 млн евро человеку, который сможет доказать, что такого населенного пункта на самом деле не существует, пишет Spiegel.

«Если вы сможете доказать, что Билефельда действительно не существует, вы выиграете 1 миллион евро», — пишут маркетологи на специально созданном сайте конкурса.

Они добавляют, что творчеству нет предела, но доказательства должны быть неопровержимыми.

Этот ход местный департамент маркетинга придумал к 25-летию известного Билефельдского заговора. В 1994 году студент факультета информатики Университета Киля Ахим Хельд опубликовал в новостной группе в сети сатирическую теорию, что Билефельда не существует.

Людям, оспаривающим теорию, задавали три вопроса: «Знаете ли вы кого-нибудь из Билефельда?», «Были ли вы когда-нибудь в Билефельде?», «Знаете ли вы кого-нибудь, кто когда-нибудь был в Билефельде?».

Участники розыгрыша уверяли, что город — выдумка ЦРУ, Моссада пришельцев, которые используют Билефельдский университет в качестве прикрытия для их звездолета.

Билефельдский заговор стал одним из самых известных интернет-мемов среди немецких пользователей, пишет mail.ru.