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3 июня 12°C
Жизнь

Летние заморозки. В Алтайский край пришло похолодание

Период похолодания начался в Алтайском крае. Согласно прогнозу синоптиков, он продлится до 6 июня.

Заморозки. Иней.
Заморозки. Иней.
СС0

Как рассказала altapress.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского ЦГМС Людмила Сырых, «дно холода» на этой неделе выпадет на ночь с 4 на 5 июня.

В утренние часы местами в Алтайском крае на почве вероятны заморозки и температура даже может опуститься до -1 градуса.

В целом же по региону ночные температуры в ближайшие дни будут колебаться в пределах +3…+10 градусов. Днем в крае будет +15…+23 градуса.

В ближайшие трое суток на территории региона ожидаются кратковременные дожди, грозы.

Порывы ветра будут достигать 18 метров в секунду.

Отметим также, что до 6 июня в Алтайском крае объявлено штормовое предупреждение из-за высокой пожароопасности.

Непогода. Дождь и шторм. Гроза с ветром.
Непогода. Дождь и шторм. Гроза с ветром.
СС0

Июньская жара

В то же время, согласно прогнозу Гидрометцентра России, июнь в Алтайском крае, как и в соседних регионах, ожидается жарким.

Как отметил ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, Западная Сибирь в первом месяце лета станет «очагом жаркой погоды».

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