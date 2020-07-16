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Жизнь

Более 60 протоколов выписали за нарушения в летних кафе в Барнауле

64 протокола за нарушения санитарных требований в летних кафе Барнаула составили сотрудники Роспотребнадзора, сообщили в администрации города. Рейды будут продолжаться.

Летнее кафе.
Летнее кафе.
СС0

На 30 июня в Барнауле работало 24 кафе с летними верандами. К 14 июля их насчитывалось уже 43 и планируют открыться еще.

С участием полиции, чиновников и представителей Роспотребнадзора прошло уже пять рейдов. Специалисты проверяли, чтобы столы стояли на расстоянии минимум 1,5 метра, на сотрудниках были маски и перчатки, стоял антисептик и выполнялись остальные требования.

Минимальный штраф при нарушении санитарных норм, например, за отсутствие на сотруднике средств индивидуальной защиты, составляет 15 тысяч рублей на физическое лицо.

«Стоит отметить, предприниматели и сотрудники летних кафе стали дисциплинированнее и ответственнее относиться к здоровью граждан: замечаний к работе становится меньше», — отметили в мэрии.

Ранее подобные рейды провели в барнаульских магазинах.

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