124-летний монах устроил фотосессию в аэропорту и рассказал о сексе и долголетии

Сотрудники аэропорта в столице ОАЭ бросились фотографироваться с пассажиром Свами Шиванандой. Причиной ажиотажа стал возраст индийца — 124 года, пишет The Telegraph .

Индиец сделал пересадку в Абу-Даби, направляясь в Лондон.

Have a look of one of the EY passengers yesterday

. 124 year-old Swami Shivananda Baba traveling from Calcutta to London via Abu Dhabi on board Etihad Airways with no assistance from crew or anyone. He was born in 08/08/1896. pic.twitter.com/XHk8dIUPUS — Akhil Kakkar (@AkhilKakkar9) 10 октября 2019 г.

Секрет долгожительства Шивананды может быть объяснен тем, что он не мирянин, а монах. Во всяком случае, сам мужчина убежден, что дожил до столь преклонных лет благодаря регулярным занятиям йогой, сексуальному воздержанию, отказу от вкусной, но калорийной пищи и другому аскетизму в быту, пишет «Росбалт».

«Раньше люди были счастливы, имея меньшее количество вещей. Теперь люди несчастны, нездоровы и стали нечестны, что причиняет мне большую боль», — сказал монах.

В паспорте Шивананды написано, что он родился в 1896 году, однако эти сведения на его родине пока не признали достоверными и будут перепроверять.

Ранее сообщалось, что в 2019 году 21 житель Алтайского края отметил 100-летие, сообщили в краевом отделении Пенсионного фонда. Всего в регионе живет 71 человек в возрасте старше 100 лет.

Из них 59 женщин и 12 мужчин. Самая старшая представительница — 1913 года рождения, еще одна — 1914 года, две родились в 1915 году, семь — в 1916, 11 человек — сверстники событий 1917 года.