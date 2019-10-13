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Жизнь

124-летний монах устроил фотосессию в аэропорту и рассказал о сексе и долголетии

Сотрудники аэропорта в столице ОАЭ бросились фотографироваться с пассажиром Свами Шиванандой. Причиной ажиотажа стал возраст индийца — 124 года, пишет The Telegraph.

"Песочные" часы.
"Песочные" часы.
открытые источники в интернете

Индиец сделал пересадку в Абу-Даби, направляясь в Лондон.

Секрет долгожительства Шивананды может быть объяснен тем, что он не мирянин, а монах. Во всяком случае, сам мужчина убежден, что дожил до столь преклонных лет благодаря регулярным занятиям йогой, сексуальному воздержанию, отказу от вкусной, но калорийной пищи и другому аскетизму в быту, пишет «Росбалт».

«Раньше люди были счастливы, имея меньшее количество вещей. Теперь люди несчастны, нездоровы и стали нечестны, что причиняет мне большую боль», — сказал монах.

В паспорте Шивананды написано, что он родился в 1896 году, однако эти сведения на его родине пока не признали достоверными и будут перепроверять.

Ранее сообщалось, что в 2019 году 21 житель Алтайского края отметил 100-летие, сообщили в краевом отделении Пенсионного фонда. Всего в регионе живет 71 человек в возрасте старше 100 лет.

Из них 59 женщин и 12 мужчин. Самая старшая представительница — 1913 года рождения, еще одна — 1914 года, две родились в 1915 году, семь — в 1916, 11 человек — сверстники событий 1917 года.

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