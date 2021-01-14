103-летний сибиряк, переживший две войны и голод, скончался от коронавируса

В Новосибирске от коронавируса умер мужчина, который родился в годы Гражданской войны, сообщает Om1.ru .

По информации регионального оперштаба, за последние сутки в Новосибирске скончались восемь пациентов.

«Самому пожилому погибшему было 103 года. Он родился в годы Гражданской войны и жил в Новосибирской области. Болезнь у него протекала крайне тяжело», — говорится в сообщении.

Кроме того, скончались мужчины в возрасте 48, 56, 61, 74 лет (двое) и женщины, которым было 71 и 82 года.

Ранее сообщали про 101-летнюю сибирячку, которая вылечилась от коронавируса — она пережила эпидемию сыпного тифа, дистрофию, войну и раскулачивание.