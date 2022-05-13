13 мая
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Жизнь

24-летний уроженец Рубцовска стал самым молодым худруком в истории мирового балета

Этой весной в Москве в музыкальном театре им. Станиславского и Немировича-Данченко взамен ушедшего французского балетмейстера Лорана Илера на пост художественного руководителя назначили 24-летнего хореографа родом из Рубцовска Максима Севагина. Он стал одним из самых молодых руководителей труппы в истории мирового балета.

Хореограф Максим Севагин
Хореограф Максим Севагин
stanmus.ru

Директор Музыкального театра Андрей Борисов назвал Севагина «одним из самых перспективных российских хореографов нового поколения» и отметил, что 24-летний хореограф, ставший одним из самых молодых руководителей труппы в истории мирового балета, «позволит МАМТу сохранить трек развития балетной труппы, выстроенный в последние время», пишет teatral-online.ru.

Молодой худрук заявил, что будет сохранить классический репертуар театра и расширять его, но в то же время сделает ставку на современное творчество и молодых хореографов.

«Мне хочется, конечно же, выстроить баланс. Балет — живое искусство, и классические спектакли нужно поддерживать, корректировать, адаптировать под современные реалии. <…> Мне же хочется ставить и полнометражные балеты, и одноактные, привлекать современных отечественных и зарубежных хореографов», — рассказал он ТАСС.

Что известно о Севагине

Максим Севагин родился в 1997 году в городе Рубцовск Алтайского края.

В 2009 году поступил в Академию Русского балета им. Вагановой. Выступал на сценах Мариинского и Михайловского театров.

В 2015 году с отличием окончил Академию, где проявил себя не только как артист, но и как хореограф.

«Он стал единственным студентом, получившим возможность участвовать в „Творческой мастерской молодых хореографов“ Мариинского театра. По итогам работы представил постановки „Венгерская рапсодия“ (2014) на музыку Ф. Листа и „Элементариум“ (2015) на музыку С. Прокофьева», — сообщается на сайте театра.

С 2016 года является артистом балетной труппы Музыкального театра Станиславского и Немировича-Данченко. Бывший французский худрук балета Лоран Илер сам порекомендовал гендиректору вчерашнего артиста кордебалета на должность руководителя труппы.

Настоящей звездой уроженец Рубцовска стал в октябре 2021 года, когда он в сотрудничестве с Константином Богомоловым довольно удачно поставил хореографию к балету Сергея Прокофьева «Ромео и Джульетта», пишет МК.

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