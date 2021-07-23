28-летний замминистра челябинской экологии слег в больницу после уголовного дела

Замминистра экологии Челябинской области Виталия Безрукова, которого обвинили в превышении должностных полномочий, госпитализировали в больницу, сообщает РИА «Новости» .

По версии следствия, Безруков помог крупному предприятию подготовиться к экологической проверке.

«Зная о рейде по выявлению сверхнормативных выбросов загрязняющих веществ в период неблагоприятных метеорологических условий, предупредил представителя промышленного предприятия о проведении контрольных замеров, чтобы у того была возможность снизить объем выбросов», — рассказали в СК.

Как уточняет 74.ru, замминистра во время рейда со СМИ на Челябинский электрометаллургический комбинат намеренно провел журналистов по цехам с отключенными печами и не показал другие.

В минэкологии отметили, что «заинтересованы в объективном расследовании», поэтому по запросу следствия предоставляют все материалы.

Безрукову 28 лет, окончил Челябинский госуниверситет по специальности «Экология и природопользование». Замминистра стал в январе 2020 года.

Напомним, одновременно в центре скандала оказался и замминистра экологии Хакасии, которого обвинили в хищении.