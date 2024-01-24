91-летняя бабуля танцует на высоких каблуках и покоряет сердца пользователей сети

Видео пенсионерка опубликовала в TikTok еще в прошлом году, однако сейчас оно стало вирусным.



На видео Бетси выходит из дома в красивом белом топе и мини-юбке на высоких каблуках. Женщина начинается танцевать под трек “Pretty Girls Walk Like This”.

Многие девушки в шоке от фигуры пенсионерки. Они также отметили, что ни за что не смогли бы станцевать на таких высоких каблуках.

Аккаунт betsylou.piano набрал почти 70 тыс. подписчиков. В основном бабуля выкладывает видео, где она играет на фортепиано. Но есть еще порох в пороховнице, как оказалось.

Ранее старушка в Алтайском крае сделала зарядку и подняла настроение жителям.

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