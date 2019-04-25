70-летняя бабушка из Рубцовска отдала мошенникам миллион рублей

Пенсионерка из Рубцовска попалась на уловки мошенников, которые обещали 20 млн рублей компенсации за купленные ранее БАДы, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю.

Полицейские установили, что 70-летняя женщина в прошлом году купила биологически активные добавки для поддержания здоровья. Об этом каким-то образом узнали мошенники. В начале марта 2019 года ей на домашний телефон позвонил неизвестный мужчина и представился юристом одного из учреждений здравоохранения.

Он сказал, что добавки признаны неэффективными и их сняли с производства, а всем, кто их покупал, положено 20 млн рублей. Чтобы получить деньги, необходимо оплатить юридические услуги и судебные издержки, сказал бабушке незнакомец.

Она согласилась оплатить расходы и выложила не только свои сбережения, но и взяла в банке кредит.

Полиция в очередной раз предупреждает граждан о необходимости быть более бдительными и не переводить деньги незнакомым.

По аналогичной схеме пенсионерку из села Михайловское обманули мошенники, представившиеся следователем и адвокатом. Женщина отдала более 250 тысяч рублей за «госпошлину» и «медосвидетельствование», чтобы получить компенсацию за якобы неэффективное лекарство.