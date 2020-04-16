81-летняя сибирячка стала звездой интернета после «вечеринки с внучкой» на балконе

Жительница Новосибирска исполнила танец на балконе вместе с внучкой и видео оценили местные жители, пишет Om1.ru .

«Жительница Новосибирска Маргарита Тимофеева исполнила со своей бабушкой зажигательный танец на балконе. Они присоединились к челленджу, по правилам которого нужно сплясать под песню „Плачу на техно“ в исполнении Cream Soda и „Хлеб“, записав это на видео», — рассказали в паблике «Подслушано Новосибирск».



В комментариях к видео люди поддержали бабушку, назвав ее «огнем» и посоветовав и дальше «сохранять форму».

Клип «Плачу на техно» известных московских комманд Cream Soda и «Хлеб» дал основу танцевальному челленджу. Люди в ярких костюмах должны станцевать на собственных балконах, ведь в стране «режим самоизоляции» и «все вечеренки отменили».

Дмитрий Красилов в клипе Little Big Скриншот видео Little Big — Uno / канал Eurovision Song Contest на YouTube

Напомним, в клипе снимается «пухляш из Заринска» Дмитрий Красилов, известный по клипу «Uno» группы Little Big.

Уроженец Алтайского края и музыканты из Санкт-Петербурга должны были представлять Россию на песенном конкурсе «Евровидение» в 2020 году, но из-за пандемии коронавируса мероприятие отменили.