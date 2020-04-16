Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
16 апреля 11°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

81-летняя сибирячка стала звездой интернета после «вечеринки с внучкой» на балконе

Жительница Новосибирска исполнила танец на балконе вместе с внучкой и видео оценили местные жители, пишет Om1.ru.

81-летняя пенсионерка с внучкой на балконе. Новосибирск.
81-летняя пенсионерка с внучкой на балконе. Новосибирск.
кадр из видео.

«Жительница Новосибирска Маргарита Тимофеева исполнила со своей бабушкой зажигательный танец на балконе. Они присоединились к челленджу, по правилам которого нужно сплясать под песню „Плачу на техно“ в исполнении Cream Soda и „Хлеб“, записав это на видео», — рассказали в паблике «Подслушано Новосибирск».


В комментариях к видео люди поддержали бабушку, назвав ее «огнем» и посоветовав и дальше «сохранять форму».

Клип «Плачу на техно» известных московских комманд Cream Soda и «Хлеб» дал основу танцевальному челленджу. Люди в ярких костюмах должны станцевать на собственных балконах, ведь в стране «режим самоизоляции» и «все вечеренки отменили».

Дмитрий Красилов в клипе Little Big
Дмитрий Красилов в клипе Little Big
Скриншот видео Little Big — Uno / канал Eurovision Song Contest на YouTube

Напомним, в клипе снимается «пухляш из Заринска» Дмитрий Красилов, известный по клипу «Uno» группы Little Big.

Уроженец Алтайского края и музыканты из Санкт-Петербурга должны были представлять Россию на песенном конкурсе «Евровидение» в 2020 году, но из-за пандемии коронавируса мероприятие отменили.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость