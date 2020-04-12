Хайповый комик Александр Гудков снял заринского «пухляша» в новом клипе

В Сети набирает популярность новый клип группы Cream Soda и команды «Чикен Карри» во главе с Александром Гудковым, посвященный всем отмененным вечеринкам из-за пандемии коронавируса.

Хит «Плачу на техно» группы «Хлеб» был написан в 2017 году. Клип на песню решили посвятить теме самоизоляции: видно, что на балконах многоэтажных жилых домов в одиночестве танцуют молодые люди в ярких костюмах.

Среди них активно двигается под музыку Дмитрий Пухляш Красилов, известный по клипу «Uno» группы Little Big.

Ролик появился на YouTube 10 апреля и набрал почти 200 тыс. просмотров, сообщает Вечерняя Москва.

Из-за пандемии коронавируса песенный конкурс Евровидение-2020 был отменен. Россию должны были представлять музыканты из Санкт-Петербурга Little Big, а Красилову предстояло ехать вместе с ними для участия в номере.