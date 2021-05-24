94-летняя ветеран войны пять лет живет без воды, а зимой топит снег

В Тюменской деревне проживает 94-летняя ветеран войны Мария Зольникова, которая зимой вынуждена топить снег, чтобы добыть жидкость, сообщает URA.RU .

Ветеран войны проживает в деревне Кузьмина, где пять лет назад отключили единственную колонку.

Информацию о женщине опубликовали в паблике «Главные новости Тобольска» — через две недели после празднования Дня Победы.

«Живет ветеран войны, ей 94 года. Зимой топит снег, а летом воду привозят дачники. Колонка стоит в центре деревни, но вода не течет», — отметил автор видео.

В комментариях к записи возмутились ситуацией, когда в стране смотрят фейерверки на 9 мая, но не могут пробить скважину, чтобы ветеран в старости жил, а не выживал.



В администрации Ушаровского сельского поселения отметили, что колонка в деревне действительно сломалась несколько лет назад.

«Ремонтом никто не занимается, потому что это нецелесообразно. На постоянной основе там живет всего несколько человек. В том числе, ветеран Мария Зольникова. Рядом с ней проживает ее сын, у которого на участке есть скважина с водой. Он обеспечивает ею свою мать», — пояснил глава администрации.

При этом сама женщина утверждает, что воды поблизости нет: «Колодца нет, неоткуда воду взять, зимой снег тает».

Ранее жителя Новосибирска, назвавшего ужасной фразу «можем повторить», начали проверять на реабилитацию нацизма.