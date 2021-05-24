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Жизнь

94-летняя ветеран войны пять лет живет без воды, а зимой топит снег

В Тюменской деревне проживает 94-летняя ветеран войны Мария Зольникова, которая зимой вынуждена топить снег, чтобы добыть жидкость, сообщает URA.RU.

Мария Зольникова, ветеран войны. Тюменская область.
Мария Зольникова, ветеран войны. Тюменская область.
кадр из видео.

Ветеран войны проживает в деревне Кузьмина, где пять лет назад отключили единственную колонку.

Информацию о женщине опубликовали в паблике «Главные новости Тобольска» — через две недели после празднования Дня Победы.

«Живет ветеран войны, ей 94 года. Зимой топит снег, а летом воду привозят дачники. Колонка стоит в центре деревни, но вода не течет», — отметил автор видео.

В комментариях к записи возмутились ситуацией, когда в стране смотрят фейерверки на 9 мая, но не могут пробить скважину, чтобы ветеран в старости жил, а не выживал.


В администрации Ушаровского сельского поселения отметили, что колонка в деревне действительно сломалась несколько лет назад.

«Ремонтом никто не занимается, потому что это нецелесообразно. На постоянной основе там живет всего несколько человек. В том числе, ветеран Мария Зольникова. Рядом с ней проживает ее сын, у которого на участке есть скважина с водой. Он обеспечивает ею свою мать», — пояснил глава администрации.

При этом сама женщина утверждает, что воды поблизости нет: «Колодца нет, неоткуда воду взять, зимой снег тает».

Ранее жителя Новосибирска, назвавшего ужасной фразу «можем повторить», начали проверять на реабилитацию нацизма.

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