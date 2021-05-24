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Жизнь

Лето пришло. Новая неделя в Алтайском крае начнется с 30-градусной жары и гроз

Новая рабочая неделя в Алтайском крае начинается с по-настоящему летней погоды — в понедельник, 24 мая, в регионе будет до +31 градуса.

Лето. Жара.
Лето. Жара.
СС0.

В отдельных районах ожидаются кратковременные дожди, грозы. Температура воздуха в крае составит +26…+31 градус.

Ветер северо-западный, 6−11 метров в секунду, местами порывы до 15−20 метров.

В Барнауле во второй половине дня ожидается кратковременный дождь, возможна гроза.

Дневные температуры в краевой столице составят +26…+28 градусов. Ветер северо-западный, 6−11 метров в секунду.

Лето. Солнце. Жара.
Лето. Солнце. Жара.
CC0

Какая погода будет в конце мая

Как рассказала ранее altapress.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению регионального Гидрометцентра Людмила Сырых, третья декада мая будет очень теплой.

Как ожидается, ночные температуры в последнюю десятидневку месяца составят +12…+17 градусов, а днем столбики термометров могут подниматься до отметки в +33 градуса.

Столь высокие температуры будут сопряжены с грозовой погодой. При этом количество осадков на территории региона в мае прогнозируется на типичном для наших широт уровне.

По словам Людмилы Сырых, в зависимости от того или иного района края норма составляет 25 — 51 мм. В предгорных районах нормальное значение месячных осадков более существенно и определяется показателем 52 — 83 мм.

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