Лето в начале мая. 30-градусная жара врывается в Алтайский край

Четверг, 6 мая, в Алтайском крае выдастся по-настоящему летним — днем температура воздуха поднимется до +30 градусов .

Согласно данным регионального Гидрометцентра, температура в крае составит +25…+30 градусов. Будет преимущественно без осадков.

Ветер юго-восточный, 3−8 метров в секунду, местами порывы до 14 метров.

В Барнауле температура воздуха составит +26…+28 градусов. В краевой столице также будет преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный, 3−8 метров в секунду.

А вот в пятницу, 7 мая, 30-градусная жара уже покинет Алтайский край. Днем столбики термометров в регионе покажут +19…+24 градуса. В отдельных районах ожидаются кратковременные дожди, грозы.