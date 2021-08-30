Лето заканчивается. Похолодание с ливнями и сильным ветром надвигается на Алтайский край

Погода существенно изменится в Алтайском крае в понедельник, 30 августа, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.

Так, местами в крае будет еще жарко — от +25 до +30 градусов. Однако в северо-западных районах температуры составят +19…+24 градуса.

«В отдельных районах дожди, грозы, местами по северо-западным районам сильные дожди», — говорится в сообщении синоптиков.

Ветер юго-западный 6−11 метров в секунду, местами порывы до 13−18 метров.

В Барнауле в конце дня ожидается дождь, возможна гроза. Столбики термометров в краевой столице покажут +25…+27 градусов.

Напомним, что до 30 августа в регионе было объявлено штормовое предупреждение из-за аномально жаркой погоды.