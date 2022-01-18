Льготы за стаж. Кому хотят давать звание «Ветеран труда» в России

Сейчас «Ветерана труда», напомнил Щапов в беседе с URA.RU, присваивают, например, тем, кто начал работать в Великую Отечественную войну (это одна из главных категорий на льготы). При этом учитывается и трудовой стаж: он должен быть не меньше 35 лет у женщин и не меньше 40 лет у мужчин.
Михаил Щапов предлагает уточнить «одну из формулировок для получения статуса «Ветеран труда».
«Возможно, стоит снять эти ограничения и просто начать поощрять граждан за длительный труд, особенно в рабочих специальностях и бюджетных организациях. Нужен новый анализ с привлечением ученых и экспертов», — сказал зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам.
Сейчас список профессий, которые попадают под «Ветерана труда», устанавливает федеральный центр. При этом, подчеркнул Щапов, льготы — ответственность регионов.
«Федеральный центр лишь задает общие правила, составляет список профессий, которые могут попадать под этот статус», — уточнил он.