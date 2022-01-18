Льготы за стаж. Кому хотят давать звание «Ветеран труда» в России

1

Кому сейчас дают звание «Ветеран труда»?

Сейчас «Ветерана труда», напомнил Щапов в беседе с URA.RU, присваивают, например, тем, кто начал работать в Великую Отечественную войну (это одна из главных категорий на льготы). При этом учитывается и трудовой стаж: он должен быть не меньше 35 лет у женщин и не меньше 40 лет у мужчин.