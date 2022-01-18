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Жизнь

Льготы за стаж. Кому хотят давать звание «Ветеран труда» в России

Зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Михаил Щапов призвал пересмотреть звание «Ветеран труда». Он предлагает дать льготы большему числу россиян. Кому именно — рассказываем в нашем разборе.

Госдума РФ.
Госдума РФ.
CC BY-NC-SA 2.0, фотобанк Moscow-Live на flickr.com
1
Кому сейчас дают звание «Ветеран труда»?

Сейчас «Ветерана труда», напомнил Щапов в беседе с URA.RU, присваивают, например, тем, кто начал работать в Великую Отечественную войну (это одна из главных категорий на льготы). При этом учитывается и трудовой стаж: он должен быть не меньше 35 лет у женщин и не меньше 40 лет у мужчин.

2
Кому Щапов предлагает давать «Ветерана труда»?

Михаил Щапов предлагает уточнить «одну из формулировок для получения статуса «Ветеран труда».

Рабочие профессии.
Рабочие профессии.
Pixabay.com

«Возможно, стоит снять эти ограничения и просто начать поощрять граждан за длительный труд, особенно в рабочих специальностях и бюджетных организациях. Нужен новый анализ с привлечением ученых и экспертов», — сказал зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам.

3
А кто отбирает претендентов на «Ветерана труда»?

Сейчас список профессий, которые попадают под «Ветерана труда», устанавливает федеральный центр. При этом, подчеркнул Щапов, льготы — ответственность регионов.

«Федеральный центр лишь задает общие правила, составляет список профессий, которые могут попадать под этот статус», — уточнил он.

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