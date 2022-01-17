Для кого в России хотят полностью отменить коммунальные платежи

Полностью коммунальные платежи предлагают отменить для инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны (ВОВ). Сделать это могут с 1 июля 2022 года, написал в Telegram-канале председатель комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов.
Депутат также прикрепил пояснительную записку к законопроекту.
«Законопроектом предлагается внести изменения в статьи 14 и 15 федерального закона „О ветеранах“, предусматривающие <…> меры социальной поддержки в виде компенсации в размере 100% расходов на оплату жилых помещений <…> взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме и коммунальных услуг», — говорится в ней.
Да. Ветеранам Великой Отечественной войны на 50% компенсируют:
- расходы на оплату жилых помещений;
- взнос на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме;
- коммунальные услуги.
Чтобы полностью отменить коммунальные платежи для ветеранов, в 2022-м из бюджета понадобятся дополнительные 575 млн рублей, отмечает ТАСС.