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Жизнь

Для кого в России хотят полностью отменить коммунальные платежи

Полностью компенсировать оплату коммунальных платежей предлагают некоторым россиянам. Соответствующий законопроект внесли в Госдуму депутаты ЛДПР. Когда и для кого могут отменить «коммуналку» — в разборе altapress.ru.

Квитанция на оплату ЖКХ.
Квитанция на оплату ЖКХ.
altapress.ru
1 Для кого и когда могут отменить коммунальные платежи?

Полностью коммунальные платежи предлагают отменить для инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны (ВОВ). Сделать это могут с 1 июля 2022 года, написал в Telegram-канале председатель комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов.

Депутат также прикрепил пояснительную записку к законопроекту.

Квитанция на оплату ЖКХ.
Квитанция на оплату ЖКХ.
altapress.ru

«Законопроектом предлагается внести изменения в статьи 14 и 15 федерального закона „О ветеранах“, предусматривающие <…> меры социальной поддержки в виде компенсации в размере 100% расходов на оплату жилых помещений <…> взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме и коммунальных услуг», — говорится в ней.

2 А сейчас ветеранам ВОВ компенсируют расходы?

Да. Ветеранам Великой Отечественной войны на 50% компенсируют:

  • расходы на оплату жилых помещений;
  • взнос на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме;
  • коммунальные услуги.
3 Сколько денег дополнительно потребуется, чтобы отменить «коммуналку» для ветеранов?
Квитанция на оплату ЖКХ.
Квитанция на оплату ЖКХ.
altapress.ru

Чтобы полностью отменить коммунальные платежи для ветеранов, в 2022-м из бюджета понадобятся дополнительные 575 млн рублей, отмечает ТАСС.

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