Для кого в России хотят полностью отменить коммунальные платежи

1 Для кого и когда могут отменить коммунальные платежи?

Полностью коммунальные платежи предлагают отменить для инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны (ВОВ). Сделать это могут с 1 июля 2022 года, написал в Telegram-канале председатель комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов.

Депутат также прикрепил пояснительную записку к законопроекту.

Квитанция на оплату ЖКХ. altapress.ru

«Законопроектом предлагается внести изменения в статьи 14 и 15 федерального закона „О ветеранах“, предусматривающие <…> меры социальной поддержки в виде компенсации в размере 100% расходов на оплату жилых помещений <…> взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме и коммунальных услуг», — говорится в ней.