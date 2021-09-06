Личная жизнь. Какое наказание грозит россиянам за подглядывание в окно

1 Как наказывают подглядывающих в окно преступников?

Все, что находится в квартире (доме) — мебель, бытовые предметы — считается «частной жизнью».

Статья 137 Уголовного кодекса предусматривает ответственность за незаконный сбор и распространение сведений о частной жизни, составляющих личную, семейную тайну. В качестве наказания злоумышленнику могут назначить штраф до 200 тыс. рублей или лишить свободы на срок до 3 лет, права занимать определенные должности, отметил юрист.

Окно. CC0

Кроме того, суд может наказать за подглядывание со специальной оптикой. Санкции предусматривает статья 138.1 УК РФ.