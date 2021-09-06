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Жизнь

Личная жизнь. Какое наказание грозит россиянам за подглядывание в окно

«За систематическое подглядывание грозит уголовная ответственность и штраф», — сообщил юрист компании Intellect Михаил Хохолков. Рассказываем, кто из нарушителей попадает под статью и как доказать, что за вами наблюдают.

Окно.
Окно.
CCO.
1 Как наказывают подглядывающих в окно преступников?

Все, что находится в квартире (доме) — мебель, бытовые предметы — считается «частной жизнью».

Статья 137 Уголовного кодекса предусматривает ответственность за незаконный сбор и распространение сведений о частной жизни, составляющих личную, семейную тайну. В качестве наказания злоумышленнику могут назначить штраф до 200 тыс. рублей или лишить свободы на срок до 3 лет, права занимать определенные должности, отметил юрист.

Окно.
Окно.
CC0

Кроме того, суд может наказать за подглядывание со специальной оптикой. Санкции предусматривает статья 138.1 УК РФ.

2 Как зафиксировать наблюдение?

Эксперт говорит, что «поймать» на себе взгляды — самое сложное. По его словам, сбор информации ответчиком нужно доказать.

«На практике это можно сделать встречным наблюдением: вас снимают — вы снимаете. Или уже по факту публикации фото — тогда можно будет установить распространителя приватной информации и привлечь его к ответственности за распространение сведений о частной жизни без согласия. К сожалению, это работает постфактум», — сказал Хохолков.

3 За что именно наказывают «подглядывальщиков»?
Телефон.
Телефон.
CC0

Юрист подчеркнул, что преступника наказывают штрафом или лишением свободы, если он:

  • нанес гражданину моральный вред;
  • причинил физические страдания.
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