Личная жизнь. Какое наказание грозит россиянам за подглядывание в окно

Все, что находится в квартире (доме) — мебель, бытовые предметы — считается «частной жизнью».
Статья 137 Уголовного кодекса предусматривает ответственность за незаконный сбор и распространение сведений о частной жизни, составляющих личную, семейную тайну. В качестве наказания злоумышленнику могут назначить штраф до 200 тыс. рублей или лишить свободы на срок до 3 лет, права занимать определенные должности, отметил юрист.
Кроме того, суд может наказать за подглядывание со специальной оптикой. Санкции предусматривает статья 138.1 УК РФ.
Эксперт говорит, что «поймать» на себе взгляды — самое сложное. По его словам, сбор информации ответчиком нужно доказать.
«На практике это можно сделать встречным наблюдением: вас снимают — вы снимаете. Или уже по факту публикации фото — тогда можно будет установить распространителя приватной информации и привлечь его к ответственности за распространение сведений о частной жизни без согласия. К сожалению, это работает постфактум», — сказал Хохолков.
Юрист подчеркнул, что преступника наказывают штрафом или лишением свободы, если он:
- нанес гражданину моральный вред;
- причинил физические страдания.