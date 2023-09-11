Что такое личный прием депутата? Это не просто встречи с избирателями, что называется, воочию, но и ключ к участию в формировании политической реальности. Почему? Попробуем разобраться.

Личные приемы обеспечивают гражданам уникальную возможность вступить в диалог с избранными представителями. Это место встречи, на которой голос народа может быть услышан и учтен. Подобные встречи с депутатами, несомненно, углубляют доверие между избранными и избравшими их.

Тем более, что темы таких встреч, как правило, далеки от теории. Они позволяют гражданам выносить на обсуждение конкретные вопросы, касающиеся их жизни и будущего. Депутаты, в свою очередь, могут прямо взаимодействовать с избирателями, углубляя свое понимание их потребностей и забот.

Редакция обратилась в пресс-центр депутата Госдумы от партии «Справедливая Россия — За правду» Александра Терентьева с просьбой рассказать о том, какие вопросы поднимаются на личных приемах с избирателями.

Двойной тариф?

Жительница Барнаула обратилась с проблемой: их многоквартирный дом конфликтует с управляющей компанией по поводу платы за ЖКХ. Жильцы дома платят за содержание жилья по тарифу (в который непонятно, что входит) и отдельно "скидываются" на оплату работникам, которые убирают подъезды, чердак, подвал.

Очистка чердака по смете составила 47 тысяч рублей, подвала — 24 тысячи рублей, уборку подъезда мы оплачиваем отдельной квитанцией, начинали по 60 рублей, в 2023 году сумма увеличилась до 100 рублей с квартиры в месяц, — приводит заявительница несколько цифр. — Все это сверх тарифа!

Женщина также отметила, что есть вопрос с перерасчетом за «перетоп» и отсутствие должной реакции компетентных органов на жалобы жильцов.

Александр Терентьев запросил дополнительные документы по управлению и обслуживанию дома для анализа и, возможно, решения вопроса через суд.

Личный прием: эффективный инструмент для работы депутатов с избирателями. Фото предоставлено партией СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ.

Незаконная ипотека

Приехала на прием к Александру Терентьеву жительница Поспелихинского района, которой депутат помогает решать ее сложный вопрос с ипотечным жильем. Дело в том, что семья заявительницы оказалась жертвой мошенника, который, получив от заявителей более 2 млн. рублей (взятых в ипотеку) на строительство дома, его не построил. Благодаря запросам депутата, виновника удалось привлечь к ответственности, за что заявительница искренне поблагодарила думца. Александр Терентьев уже направил депутатские запросы в прокуратуру края и Федеральную службу судебных приставов РФ.

Трудовой стаж педагогов

Также заявительница из Поспелихи попросила депутата похлопотать по вопросу возвращения педагогического стажа для педагогов дополнительного образования. Заявитель сама работает в Центре детского творчества и считает, что педагогов допобразования несправедливо лишили этой привилегии. Александр Васильевич заверил ее, что детально изучит нормы и проработает возможность их изменения.

Подведя итог, хочется отметить, что личные приемы депутатов Государственной Думы и депутатов других уровней содействуют созданию более информированного и активного гражданского общества. Это приносит огромную выгоду для развития демократических процессов и повышения качества жизни наших граждан.

По ссылке вы можете попасть в «виртуальные приемные» депутатов ГД в Алтайском крае.

https://www.akzs.ru/region/deputatGD/