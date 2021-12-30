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Жизнь

Личность создателя биткоина раскрыл Илон Маск

Во время подкаста Лекса Фридмана глава Tesla Илон Маск заявил, что за псевдонимом создателя биткоина Сатоши Накамото может скрываться математик Ник Сабо.

Илон Маск.
Илон Маск.
twitter.com/elonmusk/media

В 1998 году ученый создал алгоритм децентрализованной цифровой валюты под названием «bit gold», которую считают предшественником биткоина, рассказал миллиардер. Однако сам Сабо свою причастность к разработке криптовалюты отрицает.

До выхода подкаста в сети появилась информация о том, что создателем биткоина является Илон Маск. Об этом заявил его бывший сотрудник Сахил Гупта.

Во время разговора с помощником миллиардера он задал вопрос, является ли Маск Накамото, на что получил ответ «Ну, что я могу сказать» и расценил его как подтверждение своих догадок.

Между тем американский предприниматель и миллиардер Илон Маск назван одним из самых популярных иностранцев в России.

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