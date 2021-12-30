Личность создателя биткоина раскрыл Илон Маск

Во время подкаста Лекса Фридмана глава Tesla Илон Маск заявил , что за псевдонимом создателя биткоина Сатоши Накамото может скрываться математик Ник Сабо.

В 1998 году ученый создал алгоритм децентрализованной цифровой валюты под названием «bit gold», которую считают предшественником биткоина, рассказал миллиардер. Однако сам Сабо свою причастность к разработке криптовалюты отрицает.

До выхода подкаста в сети появилась информация о том, что создателем биткоина является Илон Маск. Об этом заявил его бывший сотрудник Сахил Гупта.

Во время разговора с помощником миллиардера он задал вопрос, является ли Маск Накамото, на что получил ответ «Ну, что я могу сказать» и расценил его как подтверждение своих догадок.

Между тем американский предприниматель и миллиардер Илон Маск назван одним из самых популярных иностранцев в России.