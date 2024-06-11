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Жизнь

«Лига справедливости» стала первой в «Гонке Сафари-2024»

Яркое спортивное состязание прошло 9 июня на базе «Локомотив» в Барнауле. Восемь команд преодолевали различные препятствия: например, цепь из бревен, 30-тиметровую «паутину», ров, бросок покрышки и прочие. Организовал спортивное приключение фитнес-клуб «Сафари» при поддержке депутата Госдумы Александра Терентьева.

«Лига справедливости» стала первой в «Гонке Сафари-2024».
«Лига справедливости» стала первой в «Гонке Сафари-2024».
Фото предоставлено пресс-службой партии «Справедливая Россия — За правду».

Как рассказали алтайские социалисты, команде «Лига справедливости» потребовалось 24 мин 29 секунд, чтобы преодолеть трассу препятствий, взять кубок гонки и главный приз — 50 тысяч рублей. Победа гарантирует обязательное участие в «Гонке Сафари» в следующем году.

Это — не только про спорт, про выносливость, про силу духа, умение сплотиться. Это — настоящий спортивный праздник, на который хочется вернуться еще и еще, — цитирует пресс-служба регионального отделения СРЗП Оксану Молодых, руководителя Общественной приемной Александра Терентьева . — Нас всех объединяет любовь к спорту, к Барнаулу, к жизни, к нашей стране.

Социалисты добавляют, что лидер организации «Молодежь Справедливой России» в регионе Наталья Ахметшина призвала свою команду тренироваться дальше, чтобы в будущем году вновь одержать победу.

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