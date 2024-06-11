«Лига справедливости» стала первой в «Гонке Сафари-2024».

Как рассказали алтайские социалисты, команде «Лига справедливости» потребовалось 24 мин 29 секунд, чтобы преодолеть трассу препятствий, взять кубок гонки и главный приз — 50 тысяч рублей. Победа гарантирует обязательное участие в «Гонке Сафари» в следующем году.

Это — не только про спорт, про выносливость, про силу духа, умение сплотиться. Это — настоящий спортивный праздник, на который хочется вернуться еще и еще, — цитирует пресс-служба регионального отделения СРЗП Оксану Молодых, руководителя Общественной приемной Александра Терентьева . — Нас всех объединяет любовь к спорту, к Барнаулу, к жизни, к нашей стране.