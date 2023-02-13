Лихие, но родные. В Краеведческом музее открылась выставка, посвященная 1990-м годам

Многие атрибуты повседневной жизни постепенно становятся музейными экспонатами и артефакты, связанные с 90-ми годами — не исключение. На тематическую выставку «Мои 90-е», которая открылась в Краеведческом музее, научные сотрудники отобрали более 100 предметов-символов той эпохи — от тамагочи до целого продуктового ларька.

В истории России 90-е годы 20 века остались очень противоречивым, но ярким периодом. Крушение одной общественно-политической системы и рождение другой, конечно же, не могли не сказаться на облике общества. Эта эпоха имеет свои яркие отличительные черты. Для выставки, посвященной этому периоду, музейные работники постарались показать не только бытовую составляющую жизни граждан, но и артефакты политической и экономической жизни — уникальные документы и фотографии.

Директор Краеведческого музея Наталья Вакалова на открытии выставки отметила, что этот исторический период вызывает у всех разные ассоциации — «для кого-то это лихие 90-е, а для кого-то они связаны с молодостью». Так, например, она вспомнила, как ходила на митинги и просила у выступавших плакаты, которые теперь находятся в музее.

Выставка «Мои 90-е» в Краеведческом музее. Анна Зайкова.

«Музейщики никогда не спят — какие бы события ни происходили, они, как и СМИ, на острие». — отметила Наталья Вакалова.

Для того, чтоб собрать нужные для выставки предметы, Краеведческий музей в 2022 году объявлял одноименную акцию по сбору атрибутов той эпохи. В этой акции поучаствовали как обычные жители Барнаула, так и сами музейные работники.

Выставка «Мои 90-е» состоит сразу из нескольких частей. Первый раздел посвящен политическим изменениям того периода — путчу 1991 года, голосованию за новую Конституцию, выборам президента. Также представлены базарные «лавки», витрины с денди, тамагочи и прочими «новинками» техники, которые быстро стали историей — пейджерами, фотоаппаратами Polaroid.

Выставка «Мои 90-е» в Краеведческом музее. Анна Зайкова.

Объект, который привлекает максимальное внимание посетителей выставки — это аутентичный ларек, воссозданный музейными работниками. В таком, типичном для 90-х ларьке граждане могли приобрести импортные конфеты, кофе и алкоголь.

Выставка «Мои 90-е» в Краеведческом музее. Анна Зайкова.

В Краеведческом запланировали серию тематических мероприятий как для взрослых, так и для детей. Посетители смогут поиграть в «Поле чудес», TВ-приставку «Денди», а также потанцевать под популярные хиты на дискотеке 90-х, которая состоится на закрытии этой выставки.

Погрузиться в эпоху и посетить выставку «Мои 90-е» можно будет до 19 марта по адресу: ул. Ползунова, 39.

Ранее в Барнауле отбирали картины со всей Сибири для крупнейшей в истории края выставки.