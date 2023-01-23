Профессионализм и новизна. Как в Барнауле отбирали картины со всей Сибири для крупнейшей в истории края выставки

В Барнауле прошел выставком по отбору работ на межрегиональную выставку «Сибирь — XIII». Кто и как проводил этот отбор, а также какие работы смогли пройти, — в материале altapress.ru.

В работе межрегионального выставкома участвовали представители секретариата Союза художников России из Москвы, руководители всех сибирских отделений Союза художников России и ведущие искусствоведы региона — всего 19 человек.

В течение двух дней эксперты занимались сложной аналитической работой — из 2 тыс. произведений, предварительно отобранных в сибирских регионах, нужно было выбрать лучшее.

Пройти отбор смогли лишь чуть более 1 тыс. художественных работ, которые и будут принимать участие в выставке.

Председатель выставкома, народный художник РФ, член-корреспондент Российской академии художеств Александр Муравьев рассказал, что перед выставкомом стоит очень сложная задача — собрать коллекцию из лучших работ сибирских художников.

«Сибирские художники этого достойны» — заявил Муравьев.

Межрегиональный выставком по отбору работ на выставку «СИБИРЬ — XIII». Анна Зайкова.

По его словам, работы для этой выставки представили только сильные художники и конкуренция наблюдается «очень серьезная». Однако отбор еще не является окончательным. Непосредственно в «Титов-арене», где будет проходить выставка, проведут экспозиционную комиссию, и часть работ отсеется на стадии размещения в пространстве экспозиции.

Министр культуры Алтайского края Елена Безрукова, посетившая выставком, заявила, что грядущая выставка «имеет прорывное значение для региона». По ее словам, это касается и масштабов выставки. Так, в последние годы в регионе несколько раз принимали всех молодых художников Сибири в проекте «Аз.Арт.Сибирь, но выставка, которая грядет этим летом, будет больше по масштабам и выше по профессиональному уровню, а работам предстоит пройти жесточайший отбор.

Межрегиональный выставком по отбору работ на выставку «СИБИРЬ — XIII». Анна Зайкова.

«Для художников подготовка к такой выставке — как для спортсмена подготовка к Олимпийским играм или чемпионату мира. Они готовятся к этому задолго, за несколько лет. Алтайские художники, которые отдают работы на эту выставку, понимают, что конкурируют на очень высоком уровне», — заявила Безрукова.

По ее словам, решение о проведении выставки в крае принималось на уровне первого лица и зафиксировано в виде распоряжения губернатора. Безрукова рассказала, что в крае поддерживают развитие культуры. Так, например, ежегодно из краевого бюджета на закуп произведений искусства в фонды музеев выделяется пять млн рублей.

Межрегиональный выставком по отбору работ на выставку «СИБИРЬ — XIII». Анна Зайкова.

Председатель алтайского отделения Союза художников Дмитрий Петренко раскрыл некоторые детали подготовки. Он рассказал, что в последний раз такая выставка проходила в Барнауле почти 43 года назад. Столь большой перерыв во многом связан с тем, что есть такое правило: город не может проводить такую выставку два раза подряд. Кроме того, есть много сибирских городов, которые также хотят проводить подобное мероприятие у себя. По словам Петренко, проведение выставки «Сибирь — XIII» — «это честь и большая радость».

Межрегиональный выставком по отбору работ на выставку «СИБИРЬ — XIII». Анна Зайкова.

Также Дмитрий Петренко рассказал о том, какими критериями руководствуются эксперты при отборе художественных работ.

«Помимо профессионализма — а здесь почти все профессионалы — важна новизна. Если автор застрял на одном уровне с прошлой подобной выставки и не движется дальше, то он может и не пройти отбор. Меняйся, друг, меняйся», — заявил Петренко.

По словам Петренко, Алтайский край представлен работами 80 мастеров, которые состоят в Союзе художников, и 30 — которые в организации не состоят. Однако, это не имеет принципиального значения — эксперты не смотрят на возраст и звания и оценивают только профессионализм и новизну.

Межрегиональный выставком по отбору работ на выставку «СИБИРЬ — XIII». Анна Зайкова.

Также Петренко рассказал, что в работе выставки, которая откроется в июле 2023 года в Титов-Арене, запланированы восемь открытых лекций. Из них две пройдут по живописи, две — по графике, две — по декоративно-прикладному искусству, и еще две лекции будут обзорными.

Председатель новосибирского регионального отделения Союза художников России Вадим Иванкин поделился информацией о том, какие виды искусства будут представлены на «Сибирь — XIII» в первую очередь. По его словам, широко будут представлены традиционные виды — живопись, графика, скульптура и декоративно-прикладное искусство.

Межрегиональный выставком по отбору работ на выставку «СИБИРЬ — XIII». Анна Зайкова.

При этом, по его словам, на выставке практически не будет contemporary art, монументального, храмового и театрально-декорационного искусства. Также эксперт посетовал, что очень мало представлено скульптуры.

Напомним, межрегиональная художественная выставка «Сибирь — XIII» откроется в Барнауле 5 июля 2023 года. В ней примут участие более 700 сибирских художников, а зрители увидят более 1,2 тыс. произведений современного искусства.

Ранее altapress.ru писал о том, как в Барнауле прошел региональный этап отбора работ на эту выставку.