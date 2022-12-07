Найти шедевр. В Барнауле прошел отбор работ на крупнейшую в истории края художественную выставку

Межрегиональная выставка «Сибирь — XIII» откроется в Барнауле в июле 2023 года. Несмотря на то, что до открытия еще полгода, активная подготовка к ней уже началась — в Барнауле прошел отбор работ на эту выставку. О том, что это будет за выставка, и какие работы могут оказаться на ней — в материале altapress.ru.

Выставка «Сибирь — XIII» обещает стать крупнейшей в истории Алтайского края. Площадь экспозиции составит практически 4 тыс. кв. метров. По словам председателя Алтайского краевого отделения Союза художников России Дмитрия Петренко, предполагается, что одних только художественных полотен будет 1 024 погонных метра. Из них на 142 погонных метрах будут представлены работы алтайских художников и скульпторов.

«На мероприятия такого уровня зачастую приезжают целенаправленно и из других регионов страны. Если выставку „Аз.Арт.Сибирь“ посетило примерно 10 тыс. человек, то в этот раз, думаю, зрителей будет еще больше» — рассказал Дмитрий Петренко.

Дмитрий Петренко. Дмитрий Лямзин.

Первоначально организаторы думали построить для мероприятия такого размаха целый выставочный павильон, но в итоге решили остановиться на «Титов-арене». Именно там и должна пройти эта выставка с 5 по 29 июля 2023 года. Вход на нее будет свободным.

Заместитель руководителя проекта Николай Зайков рассказал, что подобное мероприятие проходит один раз в пять лет в одном из крупных городов Сибири. На этот раз за право принять выставочный проект в 2023 году у себя боролись Кемерово, Новокузнецк и Барнаул. По итогам совещания председателей сибирских отделений Союза художников это право закрепили за столицей Алтайского края.

Николай Зайков. Дмитрий Лямзин.

К слову, в последний раз в Барнауле такая выставка проходила более 40 лет назад — в 1980 году.

Организаторы включат в экспозицию живопись, графику, скульптуру, произведения декоративно-прикладного искусства, монументального, храмового, актуального и театрально-декоративного искусства. Не обойдется и без экспонатов современного искусства.

В выставке принимают участие авторы старше 18 лет. Их работы должны быть созданы не позднее, чем 5 лет назад. Кроме того, им предстоит пройти строгий двух-этапный отбор. Первый такой этап состоялся 6 декабря в выставочном зале музея «Город».

Отбор картин для выставки «Сибирь — XIII» Дмитрий Лямзин.

Формированием предварительного списка участников от Алтайского края занималось компетентное жюри из 14 человек. В этот список вошли члены Союза художников, в том числе и два заслуженных художника России, кандидаты искусствоведения, представители алтайского Художественного музея.

За четыре часа крайне интенсивной работы жюри оценило более 400 работ, и рекомендовало к участию в выставке примерно 200 из них.

Теперь эти и другие работы со всей Сибири ждет второй этап на выставкоме, который состоится в январе 2023 года. В нем примут участие руководители сибирских региональных отделений Союза художников России. Именно после этого окончательно определятся работы, которые примут участие в выставке.

Ранее в Барнауле открылась выставка для желающих поностальгировать по советскому прошлому.