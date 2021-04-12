«Лишь один знак получит повышение или премию». Астрологический прогноз на 12−18 апреля

Altapress.ru представляет гороскоп на неделю с 12 по 18 апреля. Кому разбираться в отношениях, кому — с работой, а кому — со своими тараканами, мы узнавали у Андрея Асабаева , барнаульского астропсихолога с двадцатилетним стажем.

Послание всем знакам: старайтесь на этой неделе быть более осторожными и спокойными. Избегать импульсивных действий. Они точно не приведут ни к чему хорошему. Это касается абсолютно всех сфер вашей жизни.

Овен

На этой неделе Овны могут пострадать от рассеянности. Следите очень внимательно за всеми своими вещами, а также за временем, иначе рискуете опоздать на очень важное и ответственное мероприятие, что очень вас расстроит.

Телец

Тельцы могут загадывать желания: все, что вы хотите, сбудется. Однако будьте осторожны с тем, что загадываете. Взвесьте все перед тем, как что-то задумать, и все будет хорошо.

Близнецы

Близнецам на этой неделе повезет с работой: они будут оценены по заслугам и, возможно, даже получат повышение или премию. Следите за тем, чтобы вам никто не поставил подножку — завистники не рады вашим победам.

Работа в офисе. открытые источники в интернете

Рак

Раки, для вас наступает удачная неделя. Чтобы все удалось, нужно всего лишь верить себя и не прекращать работать. Будьте активнее, чем обычно, и тогда вы скоро заметите результат.

Лев

Будьте внимательны и остерегайтесь удара в спину. Позаботьтесь о том, чтобы ваше тылы были надежно прикрыты, доверяйте только надежным, проверенным людям. Старайтесь все подвергать сомнению.

Дева

Наконец-то у Дев разрешится вопрос, который долгое не давал им покоя. Но для этого вам нужно отпустить ситуацию, дать ей разрешиться самой. Вы сделали все, что можно, теперь просто подождите. Отвлекитесь и займитесь чем-то другим.

Весы

На Весов на этой неделе может навалиться хандра и усталость. Постарайтесь как можно меньше расстраиваться и напрягаться по пустякам. Не принимайте все близко к сердцу и старайтесь не предлагать помощь тем, кто о ней не просит.

Кошка. Злость. СС0

Скорпион

На этой неделе Скорпионов все будет раздражать и злить. Постарайтесь сосредоточиться на своих делах и побольше молчать. Слушайте любимую музыку и думайте о том, что вас обычно радует.

Стрелец

Стрельцам нужно быть внимательными. За это судьба вознаградит их встречей с человеком, который круто перевернет всю жизнь. Старайтесь быть более приветливы ко всем. Интересуйтесь людьми и тем, что с ними происходит.

Козерог

Неделя у Козерогов выйдет особенно напряженной. Постарайтесь быть более снисходительными и мягкими, проявляйте гибкость и дипломатичность. Тогда вы увидите, что все складывается само собой.

Водолей

Водолеям стоит разобраться в отношениях. Хватит морочить голову своим близким, поставьте все точки над «i». Для этого нужно проявить решительность и смелость, но, поверьте, вам станет легче.

Измена. Ревность. Ссора. Открытые источники в Интернете

Рыбы

Рыбам на этой неделе очень важно следить за тем, что и как вы говорите. Сказанное невпопад грубое или оскорбительное слово может сильно ранить окружающих и вызвать агрессию в ваш адрес.