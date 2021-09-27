Лишь один знак сможет резко поменять свою жизнь. Астрологический прогноз с 27 сентября по 3 октября

Altapress.ru представляет гороскоп на неделю с 27 сентября по 3 октября. О том, что ждет вас на этой неделе, мы узнали у Андрея Асабаева , барнаульского астропсихолога с более чем двадцатилетним стажем.

На этой неделе советуем всем знакам не расслабляться и быть более внимательными и собранными, чем обычно. Если начали дела, то доводите их до конца, не оставляйте брошенными на полпути. Помните: то, что не закончено, обычно камнем висит на шее, не давая легкости и расслабленности.

Овен

Для Овнов наступают непростые времена! Чтобы вас правильно поняли, придется приложить огромные усилия. И не торопитесь — иначе ничего не выйдет.

Телец

У Тельцов будет очень удачна неделя. Более того — вы начнете приносить удачу другим. Ваше благотворное влияние и харизма будут просто зашкаливать.

Близнецы

Близнецам нужно воздержаться от инвестиций, кредитов или других финансовых операций. Особенно, если они сомнительны! Постарайтесь полагаться на свои силы и возможности.

Деньги. Евро. pixabay.com.

Рак

Ракам не стоит опираться на свои страхи и отказываться от реальных проектов, которые могут кардинально изменить жизнь к лучшему. Сделайте шаг.

Лев

Льву нужно научиться на этой неделе видеть мир под разными углами. Вы зациклились и даже не понимаете этого! Постарайтесь дистанцироваться от той проблемы, в которой вы сидите, и увидите легкий и простой выход из сложившейся ситуации.

Девы

Девы на этой неделе рискуют надорваться. Вы явно не видите ту тяжесть и сложность ситуации, в которой находитесь. И если вы сейчас не попросите помощи, то рискуете быть истощенными.

Весы

Весы настроятся на творческую волну. Вы будете блистать своей оригинальностью и неординарностью. Смелее! Не бойтесь быть белой вороной. Из гадкого утенка вы превращаетесь в прекрасного лебедя. Главное не останавливаться!

Студент. Учеба. СС0

Скорпион

Если Скорпионы хотят повысить свою образованность, то эта неделя — подходящее время для получения новых знаний.

Стрелец

Стрельцам на этой неделе нужно проявить максимум дипломатичности и обходительности. Помните, что ваша сильная активность может вас оставить в одиночестве.

Козерог

Козерогам на этой неделе нужно обратить внимание на свою скупость. Проявите щедрость, пожертвуйте нищим или церкви какую-то, пусть небольшую, сумму. Это вас здорово выручит.

Водолей

На Водолеев нападет хандра и уныние. Предупредите близких об этом заранее, чтобы вовремя получить необходимую поддержку. Не отказывайтесь от помощи!

Стресс. Депрессия. unsplash.com

Рыбы

Рыбам надо быть готовым к резким изменениям в своей жизни. Они могут закрутить вас, как американские горки, но никогда не приведут к чему-то плохому. Отнеситесь к изменениям, как к приключению, и тогда все будет прекрасно.