Лишь один знак сможет резко поменять свою жизнь. Астрологический прогноз с 27 сентября по 3 октября

На этой неделе советуем всем знакам не расслабляться и быть более внимательными и собранными, чем обычно. Если начали дела, то доводите их до конца, не оставляйте брошенными на полпути. Помните: то, что не закончено, обычно камнем висит на шее, не давая легкости и расслабленности.
Овен
Для Овнов наступают непростые времена! Чтобы вас правильно поняли, придется приложить огромные усилия. И не торопитесь — иначе ничего не выйдет.
Телец
У Тельцов будет очень удачна неделя. Более того — вы начнете приносить удачу другим. Ваше благотворное влияние и харизма будут просто зашкаливать.
Близнецы
Близнецам нужно воздержаться от инвестиций, кредитов или других финансовых операций. Особенно, если они сомнительны! Постарайтесь полагаться на свои силы и возможности.
Рак
Ракам не стоит опираться на свои страхи и отказываться от реальных проектов, которые могут кардинально изменить жизнь к лучшему. Сделайте шаг.
Лев
Льву нужно научиться на этой неделе видеть мир под разными углами. Вы зациклились и даже не понимаете этого! Постарайтесь дистанцироваться от той проблемы, в которой вы сидите, и увидите легкий и простой выход из сложившейся ситуации.
Девы
Девы на этой неделе рискуют надорваться. Вы явно не видите ту тяжесть и сложность ситуации, в которой находитесь. И если вы сейчас не попросите помощи, то рискуете быть истощенными.
Весы
Весы настроятся на творческую волну. Вы будете блистать своей оригинальностью и неординарностью. Смелее! Не бойтесь быть белой вороной. Из гадкого утенка вы превращаетесь в прекрасного лебедя. Главное не останавливаться!
Скорпион
Если Скорпионы хотят повысить свою образованность, то эта неделя — подходящее время для получения новых знаний.
Стрелец
Стрельцам на этой неделе нужно проявить максимум дипломатичности и обходительности. Помните, что ваша сильная активность может вас оставить в одиночестве.
Козерог
Козерогам на этой неделе нужно обратить внимание на свою скупость. Проявите щедрость, пожертвуйте нищим или церкви какую-то, пусть небольшую, сумму. Это вас здорово выручит.
Водолей
На Водолеев нападет хандра и уныние. Предупредите близких об этом заранее, чтобы вовремя получить необходимую поддержку. Не отказывайтесь от помощи!
Рыбы
Рыбам надо быть готовым к резким изменениям в своей жизни. Они могут закрутить вас, как американские горки, но никогда не приведут к чему-то плохому. Отнеситесь к изменениям, как к приключению, и тогда все будет прекрасно.
Справка
Андрей Асабаев — астропсихолог с более чем двадцатилетним стажем, профессиональный астролог. Основатель первого в регионе центра ведической астрологии. Автор курсов по ведической астрологии и астропсихологии. Тренер духовного и личностного роста.