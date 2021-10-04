Лишь одному знаку нужно положиться только на себя. Астрологический прогноз на 4−10 октября

Altapress.ru представляет гороскоп на неделю с 4 по 10 октября. О том, что ждет вас на этой неделе, мы узнали у Андрея Асабаева , барнаульского астропсихолога с более чем двадцатилетним стажем.

На этой неделе всем знакам нужно быть предельно внимательными и чуткими друг к другу. Ваша психика будет очень ослаблена, поэтому берегите нервы. Старайтесь проводить больше времени за книгой или в размышлениях о жизни.

Овен

Овнам нужно быть активными, стремительными и решительными. Двигайтесь к своей цели несмотря ни на что. От настроя и упорства полностью зависит ваш успех.

Телец

Для Тельца на этой неделе самым важным будет внутренний эмоциональный настрой. Старайтесь не вовлекаться в ссоры и дрязги. Старайтесь общаться с позитивными и оптимистичными людьми, чтобы отгородиться от негатива.

Близнецы

На Близнецов могут навалиться страхи и панические атаки. Постарайтесь как можно меньше накручивать себя. Открытость миру и жизнерадостность — это мощный ключ к вашему успеху в любых делах.

Страх. CCO

Рак

Если Раки хотят на кого-то переложить свои обязанности, то бросьте эту затею — на этой неделе вам ничто не поможет. Все придется делать самому. Все придется делать собственными руками.

Лев

Львы на этой неделе будут блистать своим красноречием и эрудированностью. Не бойтесь быть честными и открытыми. Но будьте деликатными и милосердными — и тогда вас ожидает успех.

Дева

Упрямству Дев просто нет предела. Если вы будете продолжать себя так вести на этой неделе, то добром это не кончится. Проявите хоть какую-то гибкость. Пойдите на компромисс.

Весы

Весам на этой неделе захочется побыть в уединении. В этом нет ничего плохого. Вы имеете право на тишину и минутку одиночества и расслабленности. Закутавшись в плед и читая любимую книгу, выпейте чашечку какао.

Морозы зимой. Домашний уют. СС0

Скорпион

Скорпионам нужно справиться со своей неуправляемой эмоциональностью. Это будет особенно непросто на этой неделе. Если у вас совсем нет сил, просто закройте рот руками и досчитайте до десяти.

Стрелец

Стрельцам на этой неделе не будет дела ни до чего, кроме работы. Вспомните, что жизнь есть и за пределами офиса. Хотя бы посмотрите в окно и отметьте десять изменений, которые произошли за последние дни на улице!

Козерог

Козероги могут быть подвергнуты жесткой и неконструктивной критике. Постарайтесь к ней отнестись максимально спокойно. Переведите разговор в конструктивное русло. Помните, что вам хотят лишь помочь. В какой бы форме это ни звучало.

Водолей

Водолеям нужно прислушаться к своей интуиции и внутреннему голосу. От вашей проницательности и чувствительности зависит решение серьезного вопроса. Обращайте внимание на приметы и знаки.

Черная кошка и куча суеверий. Михаил Хаустов

Рыбы

Эмоциональные качели Рыб на этой неделе грозятся сделать «солнышко». Постарайтесь не принимать близко к сердцу и относиться ко всему чуть более отстраненно. Найдите в своей жизни что-то постоянное и надежное и держитесь за это.