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Жизнь

Лишь одному знаку нужно положиться только на себя. Астрологический прогноз на 4−10 октября

Altapress.ru представляет гороскоп на неделю с 4 по 10 октября. О том, что ждет вас на этой неделе, мы узнали у Андрея Асабаева, барнаульского астропсихолога с более чем двадцатилетним стажем.

Прогнозы. Астрология.
Прогнозы. Астрология.
pixabay.com

На этой неделе всем знакам нужно быть предельно внимательными и чуткими друг к другу. Ваша психика будет очень ослаблена, поэтому берегите нервы. Старайтесь проводить больше времени за книгой или в размышлениях о жизни.

Овен

Овнам нужно быть активными, стремительными и решительными. Двигайтесь к своей цели несмотря ни на что. От настроя и упорства полностью зависит ваш успех.

Телец

Для Тельца на этой неделе самым важным будет внутренний эмоциональный настрой. Старайтесь не вовлекаться в ссоры и дрязги. Старайтесь общаться с позитивными и оптимистичными людьми, чтобы отгородиться от негатива.

Близнецы

На Близнецов могут навалиться страхи и панические атаки. Постарайтесь как можно меньше накручивать себя. Открытость миру и жизнерадостность — это мощный ключ к вашему успеху в любых делах.

Страх.
Страх.
CCO

Рак

Если Раки хотят на кого-то переложить свои обязанности, то бросьте эту затею — на этой неделе вам ничто не поможет. Все придется делать самому. Все придется делать собственными руками.

Лев

Львы на этой неделе будут блистать своим красноречием и эрудированностью. Не бойтесь быть честными и открытыми. Но будьте деликатными и милосердными — и тогда вас ожидает успех.

Дева

Упрямству Дев просто нет предела. Если вы будете продолжать себя так вести на этой неделе, то добром это не кончится. Проявите хоть какую-то гибкость. Пойдите на компромисс.

Весы

Весам на этой неделе захочется побыть в уединении. В этом нет ничего плохого. Вы имеете право на тишину и минутку одиночества и расслабленности. Закутавшись в плед и читая любимую книгу, выпейте чашечку какао.

Морозы зимой. Домашний уют.
Морозы зимой. Домашний уют.
СС0

Скорпион

Скорпионам нужно справиться со своей неуправляемой эмоциональностью. Это будет особенно непросто на этой неделе. Если у вас совсем нет сил, просто закройте рот руками и досчитайте до десяти.

Стрелец

Стрельцам на этой неделе не будет дела ни до чего, кроме работы. Вспомните, что жизнь есть и за пределами офиса. Хотя бы посмотрите в окно и отметьте десять изменений, которые произошли за последние дни на улице!

Козерог

Козероги могут быть подвергнуты жесткой и неконструктивной критике. Постарайтесь к ней отнестись максимально спокойно. Переведите разговор в конструктивное русло. Помните, что вам хотят лишь помочь. В какой бы форме это ни звучало.

Водолей

Водолеям нужно прислушаться к своей интуиции и внутреннему голосу. От вашей проницательности и чувствительности зависит решение серьезного вопроса. Обращайте внимание на приметы и знаки.

Черная кошка и куча суеверий.
Черная кошка и куча суеверий.
Михаил Хаустов

Рыбы

Эмоциональные качели Рыб на этой неделе грозятся сделать «солнышко». Постарайтесь не принимать близко к сердцу и относиться ко всему чуть более отстраненно. Найдите в своей жизни что-то постоянное и надежное и держитесь за это.

Справка

Андрей Асабаев — астропсихолог с более чем двадцатилетним стажем, профессиональный астролог. Основатель первого в регионе центра ведической астрологии. Автор курсов по ведической астрологии и астропсихологии. Тренер духовного и личностного роста.

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