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Жизнь

Лишь 10% россиян готовы уволиться из-за обязательной прививки от ковида

Каждый десятый россиянин готов уволиться, если работодатель потребует вакцинироваться от ковида, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование сервиса «Зарплата.ру».

Каждый десятый россиянин уверен в своем увольнении.
Каждый десятый россиянин уверен в своем увольнении.
cdn2.dinu.ir.

Социологи выяснили, что 32% трудоустроенных не планируют вакцинироваться, а 10% готовы уволиться, если их поставят перед выбором.

«Наиболее категорично в этом вопросе выступают молодые сотрудники — 38% работников в возрасте до 24 лет готовы сменить работу в случае принуждения к прививке», — говорится в исследовании.

Среди основных причин отказа от вакцинации назвали страх перед последствиями для здоровья, а также отсутствие веры в эффективность прививки.

Увольнение.
Увольнение.
Pixabay.com

«24% опрошенных пугают побочные эффекты, 15% не доверяют российской медицине, 13% знают, что привитые тоже болеют, 9% говорят о том, что срок действия вакцины слишком мал, 7% выступают против любой формы принуждения, 2% не боятся болеть и уверены, что справятся сами, а 1% ждут доступа к иностранной вакцине», — отметили социологи.

По причине наличия антител не планируют вакцинироваться 11% опрошенных.

Ранее сообщали, что компании стали чаще спрашивать о прививке от COVID-19 при приеме на работу — это делает каждый третий работодатель.

Опрос провели 25−28 июня во всех регионах страны среди 1,742 тыс. представителей работающего населения России.

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