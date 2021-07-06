Лишь 10% россиян готовы уволиться из-за обязательной прививки от ковида

Каждый десятый россиянин готов уволиться, если работодатель потребует вакцинироваться от ковида, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование сервиса «Зарплата.ру».

Каждый десятый россиянин уверен в своем увольнении.

Социологи выяснили, что 32% трудоустроенных не планируют вакцинироваться, а 10% готовы уволиться, если их поставят перед выбором.

«Наиболее категорично в этом вопросе выступают молодые сотрудники — 38% работников в возрасте до 24 лет готовы сменить работу в случае принуждения к прививке», — говорится в исследовании.

Среди основных причин отказа от вакцинации назвали страх перед последствиями для здоровья, а также отсутствие веры в эффективность прививки.

Увольнение. Pixabay.com

«24% опрошенных пугают побочные эффекты, 15% не доверяют российской медицине, 13% знают, что привитые тоже болеют, 9% говорят о том, что срок действия вакцины слишком мал, 7% выступают против любой формы принуждения, 2% не боятся болеть и уверены, что справятся сами, а 1% ждут доступа к иностранной вакцине», — отметили социологи.

По причине наличия антител не планируют вакцинироваться 11% опрошенных.

Ранее сообщали, что компании стали чаще спрашивать о прививке от COVID-19 при приеме на работу — это делает каждый третий работодатель.