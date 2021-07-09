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Жизнь

Лишь 14% россиян пожаловались на урезание зарплаты и частые задержки

Примерно каждому десятому трудоспособному жителю России урезают зарплату, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование сервиса «Работа.ру».

Зарплата. Доходы. Финансы.
Зарплата. Доходы. Финансы.
altapress.ru

Напряженные отношения с начальством имеют 14% россиян — именно с этим они связывают урезания зарплаты и частые задержки на работе.

Более 60% имеют формальные отношения с руководителем, еще 21% дружат с начальником, а оставшиеся не могут похвастаться даже «нейтралитетом».

«Отношения с начальством могут значительно повлиять на дальнейшую работу сотрудника в компании. Из тех респондентов, которые отметили напряженные отношения с начальством, 32% указали, что руководитель урезал им зарплату или лишал их премии. 20% опрошенных приходится часто задерживаться на работе», — выяснили социологи.

Еще по 10% опрошенных признались, что руководители отказывали им в отпуске или отгуле, а также задерживали зарплату.

При этом 28% жителей России указали, что плохие отношения с руководством никак не влияют на их работу.

Ранее россияне назвали желаемую зарплату в 2021 году и оценили свое счастье при зарплате сущей.

Опрос среди 5 тыс. жителей России провели в июле 2021 года.

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