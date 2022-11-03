3 ноября
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Жизнь

Лишиться пенсии с 2023 года рискуют россияне

Пенсионный фонд и Фонд социального страхования РФ в 2023 году станут одной структурой. Закон об этом уже подписан, сообщает Life заведующий Западной коллегией адвокатов города Москвы Александр Инютин.

Пенсии. Пенсионный фонд РФ.
Пенсии. Пенсионный фонд РФ.
Altapress.ru

Решение объединить две структуры в одну произошло на фоне растущих расходов Пенсионного фонда.

Выдача справок, начислений, выплат, а также регистрация новых данных теперь будет происходить в автоматизированном режиме.

По словам Инютина, жителям РФ новая система будет удобна, но на ее реализацию потребуется не меньше полугода, если исключить вероятность обнаружения серьезных ошибок.

Всем работающим гражданам, эксперт рекомендует проверить справки о трудовой деятельности и состоянии индивидуального лицевого счета через сайт ПФР в онлайн режиме.

Компьютер.
Компьютер.
CC0

Если данные в справках не будут соответствовать действительности или сведения о каких-либо периодах работы будут вовсе отсутствовать — информацию следует уточнить.

Ошибки в противном случае потом придется исправлять уже через суд.

Ранее правда ли, что можно выйти на пенсию досрочно.

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