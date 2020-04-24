«Листайте карусель»: Бессарабов рассказал о мерах поддержки жителей Алтая во время пандемии

Бессарабов перечислил те меры поддержки, которые установили именно в связи с распространением коронавирусной инфекции.
При этом он подчеркнул, что зачастую граждане не пользуются возможностями, которые им предоставляет государство. И нередко это происходит банально по незнанию.
«Информирую о том, что правительство РФ разработало для граждан. В первую очередь, конечно же, меры направлены на семьи с детьми. Листайте карусель», — обратился депутат к избранникам.
Бессарабов отметил, что указанные выплаты не учитываются в доходах семьи при назначении других социальных выплат и пособий.
В комментариях к публикации депутата попросили дать разъяснения по некоторым аспектам.
«А в Тальменке узнавали, сказали — нет такого у нас», — написал один из подписчиков.
Напомним, ранее Бессарабов рассказал о финансовой поддержке малого и среднего бизнеса в условиях пандемии. Он разъяснил, как государство помогает не допустить увольнения людей и вовремя платить им зарплату.
Накануне алтайские политики поделились опытом выживания на самоизоляции. К примеру, Бессарабов делает зарядку и печет блины.