Лицом за полторы секунды можно будет оплатить проезд в московском метро

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал РИА «Новости» о запуске в столичном метро оплаты проезда с помощью лица.

Метро. Смешные люди в метро.

Оплату проезда с помощью лица, которую называют Face Pay, планируют запустить на всех станциях метро Москвы до конца 2021 года.

Ликсутов подчеркнул, что уже несколько месяцев на нескольких станциях тестируют новую систему.

«Участвуют наши сотрудники и партнеры сервиса, которые стали участниками тестовых фокус-групп. Они оставили свои биометрические данные, привязали банковскую карту, и при проходе через турникет деньги с карты списываются», — объяснил заместитель Сергея Собянина.

Для оплаты лицом необходимо пройти мимо турникета — система узнает и за полторы секунды спишет деньги с банковской или транспортной карты.

«Вы проходите не прикасаясь ни к чему, не доставая ни телефон, ни карту, ничего», — отметил Ликсутов преимущества.

Face Pay не будет обязательным для пассажиров. Выбор способа оплаты оставят за посетителями метро.

Ранее жители Красноярска начали протестовать против строительства метро и предложили запустить скоростные троллейбусы.