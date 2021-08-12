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Жизнь

Ливневая канализация вновь отказала в Барнауле под натиском дождя

Ливневая канализация снова не справилась с потоками дождевой воды, машины поплыли, а из коллекторов забили фонтаны.

Ливневая канализация в Барнауле.
Ливневая канализация в Барнауле.
https://t.me/Lenina59A

Как пишут горожане в соцсетях, Барнаул — город фонтанов. Один их них возник прямо посередине пр. Ленина напротив здания ФСБ. Видео опубликовало сообщество Barnaul22.

Такой же фонтан на пр. Красноармейском в районе пересечения с ул. Гоголя, добавляют подписчики. Машины плывут и на ул. Молодежная-Ядринцева, Кутузова, Попова и многие другие магистрали.

На пересечении ул. Молодежной и Ядринцева вода топит даже частные дома. Люди с лопатами перекрывают дорогу, чтобы не образовывались волны, сообщил «Инцидент Барнаул».

На месте сотрудники полиции, движение перекрыто.

Особенно нелегко приходится пешеходам.

Аналогичная ситуация была и вчера, 11 августа. Ул. Попова уже по традиции превратилась в речку.

Как ранее писал altapress.ru, дожди и грозы, которые в последние несколько дней докучали жителям Алтайского края, 12 августа пойдут на спад.

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