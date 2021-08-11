11 августа 20°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Машины тонут в «реке Поповке» в Барнауле

11 августа в Барнауле ливневые канализация не выдержали нагрузки — дождевой водой залило проезжую часть на ул. Попова. Барнаульцы окрестили дорогу «рекой Поповкой» и негодуют из-за повторяющегося из года в год безобразия.

Очередной потоп на ул. Попова в Барнауле.
Очередной потоп на ул. Попова в Барнауле.
Скриншот видео "Инцидент Барнаул"

В районе ул. Попова и Павловского тракта под водой оказались даже трамвайные рельсы.

«Не говоря уже о пешеходах, которые должны „вплавь“ добираться до остановок общественного транспорта. Из года в год повторяется это безобразие, и никто ничего не может придумать или просто не хочет?» — интересуются горожане в паблике «Инцидент Барнаул».

Также стало известно, что на Попова, в районе ул. Энтузиастов в сторону Павловского тракта перекрыли движение.

На 11 августа в Алтайском крае синоптики передали штормовое предупреждение из-за сильных осадков.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость