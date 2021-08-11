Машины тонут в «реке Поповке» в Барнауле

11 августа в Барнауле ливневые канализация не выдержали нагрузки — дождевой водой залило проезжую часть на ул. Попова. Барнаульцы окрестили дорогу «рекой Поповкой» и негодуют из-за повторяющегося из года в год безобразия.

В районе ул. Попова и Павловского тракта под водой оказались даже трамвайные рельсы.

«Не говоря уже о пешеходах, которые должны „вплавь“ добираться до остановок общественного транспорта. Из года в год повторяется это безобразие, и никто ничего не может придумать или просто не хочет?» — интересуются горожане в паблике «Инцидент Барнаул».

Также стало известно, что на Попова, в районе ул. Энтузиастов в сторону Павловского тракта перекрыли движение.

На 11 августа в Алтайском крае синоптики передали штормовое предупреждение из-за сильных осадков.