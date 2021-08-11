Машины тонут в «реке Поповке» в Барнауле

В районе ул. Попова и Павловского тракта под водой оказались даже трамвайные рельсы.
«Не говоря уже о пешеходах, которые должны „вплавь“ добираться до остановок общественного транспорта. Из года в год повторяется это безобразие, и никто ничего не может придумать или просто не хочет?» — интересуются горожане в паблике «Инцидент Барнаул».
Также стало известно, что на Попова, в районе ул. Энтузиастов в сторону Павловского тракта перекрыли движение.
На 11 августа в Алтайском крае синоптики передали штормовое предупреждение из-за сильных осадков.