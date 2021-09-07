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Жизнь

Мэр Барнаула ждет план по ремонту ливневки

В начале 2022 года в Барнауле приступят к модернизации сети ливневой канализации, стало известно на совещании в администрации города.

Вода топит частные дома после дождя в Барнауле.
Вода топит частные дома после дождя в Барнауле.
https://vk.com/incident22

Обслуживающие организации стараются содержать ливневки в работоспособном состоянии, но есть несколько участков, где проблема с отведением воды стоит очень остро.

В числе таких участков: пересечение ул. Попова, Малахова с Павловским трактом, пересечение ул. Молодежной с пер. Ядринцева и пр. Красноармейским, Змеиногорский тракт в районе дома № 104п, ул. Власихинская, Челюскинцев в районе дома № 18, 8 Марта, Бульвар 9 января и ряд других.

Для устранения проблемы подтопления этих дорог необходимо капитальное строительство городской сети ливневой канализации. Это масштабный комплекс работ, выполнить одномоментно все невозможно, говорят чиновники.

Поэтому председатель комитета по дорожному хозяйству Антон Шеломенцев обозначил первоочередные мероприятия, которые позволят существенно сократить скопление сточных вод на данных участках без привлечения капиталоемких вложений.

Лужа на улице Попова. Барнаул.
Лужа на улице Попова. Барнаул.
кадр из видео.

Глава города Вячеслав Франк дал поручение в ближайшее время представить ему план работ по ремонту сети на проблемных территориях с расчетом необходимой стоимости работ.

Также Франк поручил подчиненным изучить вопрос комплексного обследования действующих сетей на предмет их технического состояния и пропускной способности и закупке необходимой обслуживающей техники.

«Ситуация, которая складывается на определенных улицах города в период залпового выпадения дождей, доставляет значительные неудобства для горожан и требует принятия оперативных и действенных мер. Ярким примером является участки дорог на улице Попова и Малахова, на Павловском тракте. Понимая всю важность вопроса, после расчета необходимой стоимости таких работ, из бюджета города будут выделены дополнительные средства на эти цели, чтобы уже весной следующего года приступить к реализации наших планов», — цитирует мэра пресс-центр администрации.



Шеломенцев добавил, что уже удалось решить проблему на Змеиногорском тракте, а также в этом году успеют заняться участком на ул. Челюскинцев.

Общая протяженность сети ливневой канализации в Барнауле составляет 128,4 км.

Даже самые современные системы не рассчитаны на осадки, которые в десять раз превышают норму, объяснял зампредседателя дорожного комитета администрации города Иван Гармат «библейские потопы» в Барнауле после сильных дождей.

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