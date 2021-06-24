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Жизнь

Ливни с градом и штормовой ветер ударят по Алтайскому краю

Синоптики предупреждают жителей Алтайского края о том, что в четверг, 24 июня, в регионе ожидаются сильные дожди и порывистый ветер.

Непогода. Дождь и шторм. Гроза с ветром.
Непогода. Дождь и шторм. Гроза с ветром.
СС0

«Дожди, местами сильные ливневые дожди, грозы, град», — перечисляют прогнозируемые погодные явления в краевом Гидрометцентре.

Дневные температуры в крае составят +14…+19 градусов. Ветер будет южный 7−12 метров в секунду, местами порывы до 22 метров.

В Барнауле в этот день также ожидается дождь, временами — ливни.

Температура в краевой столице составит +15…+17 градусов. Ветер, 7−12 метров в секунду.

Ранее начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению регионального Гидрометцентра Людмила Сырых рассказала altapress.ru, что дождливая и ветреная погода в Алтайском крае связана с циклональной деятельностью.

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