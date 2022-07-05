5 июля
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Жизнь

Ливни с градом. В Алтайском крае объявлено штормовое предупреждение

Жителей Алтайского края ожидает резкое ухудшение погоды. Об этом сообщает региональное управление МЧС России.

Шторм. Гроза. Тучи.
Шторм. Гроза. Тучи.
unsplash.com

Неблагоприятные погодные условия продлятся на протяжении двух дней — с 5 по 6 июля. Ожидаются дожди, грозы, ливни и град.

Ветер усилится до 15−20 метров в секунду. В ведомстве отметили, что наиболее сильные порывы ожидаются в Алейском, Змеиногорском, Краснощековском, Курьинском, Рубцовском, Шипуновском, Чарышском и Угловском районах.

Напомним, в регионе также действует штормовое предупреждение в связи с высокой пожароопасностью. Самая сложная ситуация отмечается в Угловском районе, где передан наивысший (пятый) класс горимости.

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