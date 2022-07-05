Ливни с градом. В Алтайском крае объявлено штормовое предупреждение

Жителей Алтайского края ожидает резкое ухудшение погоды. Об этом сообщает региональное управление МЧС России.

Неблагоприятные погодные условия продлятся на протяжении двух дней — с 5 по 6 июля. Ожидаются дожди, грозы, ливни и град.

Ветер усилится до 15−20 метров в секунду. В ведомстве отметили, что наиболее сильные порывы ожидаются в Алейском, Змеиногорском, Краснощековском, Курьинском, Рубцовском, Шипуновском, Чарышском и Угловском районах.

Напомним, в регионе также действует штормовое предупреждение в связи с высокой пожароопасностью. Самая сложная ситуация отмечается в Угловском районе, где передан наивысший (пятый) класс горимости.