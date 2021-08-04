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Жизнь

Ливни с грозами и градом опять ударят по Алтайскому краю

Синоптики прогнозируют в среду, 4 августа, в Алтайском крае ливни и грозы с градом, а также мощный ветер.

Стихия 2 августа. Фото подписчиков "Инцидент Барнаул".
Стихия 2 августа. Фото подписчиков "Инцидент Барнаул".
vk.com/incident22

«В отдельных районах дожди, грозы, местами при грозах сильные дожди, град», — говорится в сообщении алтайского Гидрометцентра.

Дневные температуры в крае составят +23…+28 градусов. Ветер северо-западный 3−8 метров в секунду, местами порывы до 14 метров, при грозах шквалы до 15−20 метров.

В Барнауле временами ожидается дождь, гроза. Температура воздуха в краевой столице составит +24…+26 градусов.

Ветер северо-западный 3−8 метров в секунду, при грозе порывы до 10−15 метров.

Напомним, что вечером 2 августа на Алтайский край обрушилась настоящая стихия.

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