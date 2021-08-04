Ливни с грозами и градом опять ударят по Алтайскому краю

«В отдельных районах дожди, грозы, местами при грозах сильные дожди, град», — говорится в сообщении алтайского Гидрометцентра.
Дневные температуры в крае составят +23…+28 градусов. Ветер северо-западный 3−8 метров в секунду, местами порывы до 14 метров, при грозах шквалы до 15−20 метров.
В Барнауле временами ожидается дождь, гроза. Температура воздуха в краевой столице составит +24…+26 градусов.
Ветер северо-западный 3−8 метров в секунду, при грозе порывы до 10−15 метров.
Напомним, что вечером 2 августа на Алтайский край обрушилась настоящая стихия.