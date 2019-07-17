Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
17 июля
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

Лолита и не только: кто из российских звезд выступит для жителей края совершенно бесплатно

Уже в ближайшую субботу, 20 июля, Заринск отметит День металлурга традиционным грандиозным концертом, на котором выступят сразу три российских исполнителя. И это далеко не все.

Лолита в Барнауле. 19.09.2012.
Лолита в Барнауле. 19.09.2012.
Дмитрий Никитин

На сцену центральной площади Заринска в этот день выйдет Лолита, Игорь Корнелюк и группа На-На. Организатором концерта выступит завод «Алтайкокс».

В Заринск известные исполнители приезжают регулярно. Так, в прошлом году выступала группа «Любэ» и Александр Маршал. А в позапрошлом — «Руки вверх», ансамбль «Лейся песня» и Владимир Кузьмин.

Кто еще выступит на Алтае?

В нынешнем году большой концерт будет и в Бочкарях. 3 августа в честь 30-летия компании «Бочкари» здесь будет грандиозный праздник со спортивными состязаниями, игровыми площадками для детей.

В 17.00 начнется концертная программа, апофеозом которой станет выступление известной группы «Градусы».

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость