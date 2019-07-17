Лолита и не только: кто из российских звезд выступит для жителей края совершенно бесплатно

Уже в ближайшую субботу, 20 июля, Заринск отметит День металлурга традиционным грандиозным концертом, на котором выступят сразу три российских исполнителя. И это далеко не все.

На сцену центральной площади Заринска в этот день выйдет Лолита, Игорь Корнелюк и группа На-На. Организатором концерта выступит завод «Алтайкокс».

В Заринск известные исполнители приезжают регулярно. Так, в прошлом году выступала группа «Любэ» и Александр Маршал. А в позапрошлом — «Руки вверх», ансамбль «Лейся песня» и Владимир Кузьмин.

Кто еще выступит на Алтае?

В нынешнем году большой концерт будет и в Бочкарях. 3 августа в честь 30-летия компании «Бочкари» здесь будет грандиозный праздник со спортивными состязаниями, игровыми площадками для детей.

В 17.00 начнется концертная программа, апофеозом которой станет выступление известной группы «Градусы».