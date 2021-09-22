Лолита образно сказала, что не любит спать в «тесных кроватях» и раскрыла размер пенсии Примадонны

Певица Лолита Милявская рассказала о размере своей пенсии, а также поведала, сколько получает ее близкая подруга — Алла Пугачева.

Артистка шоу «Антонимы» заявила, что выступает против званий и наград артистам.

«Я против всех званий. Это никому не нужно. Зачем мне это надо? Все эти звания всего лишь прибавка к пенсии», — сказала Лолита.

И добавила, что ее пенсия составляет 23 тыс. рублей.

По словам певицы, примадонне из-за звания народной артистки СССР выплачивают пенсию в 46 тыс. рублей. <редний размер пенсии в России на начало года составлял 15 тыс. 744 рубля.>

Говоря о процедуре присвоения званий тому или иному артисту, Лолита заметила, что обычно за претендента должны «похлопотать».

«Эти все звания — они потом обязывают, а я не люблю спать на тесных кроватях», — пояснила свою позицию певица.

Ранее Лолита заявила, что ее тошнит от «Голубых огоньков», где приходится «имитировать ладушки». Лолита отметила, что формат «Голубых огоньков» предполагает имитацию улыбок и оваций, поэтому он является искусственным.