22 сентября 5°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Лолита образно сказала, что не любит спать в «тесных кроватях» и раскрыла размер пенсии Примадонны

Певица Лолита Милявская рассказала о размере своей пенсии, а также поведала, сколько получает ее близкая подруга — Алла Пугачева.

Лолита в Барнауле.
Лолита в Барнауле.
Оксана Килина.

Артистка шоу «Антонимы» заявила, что выступает против званий и наград артистам.

«Я против всех званий. Это никому не нужно. Зачем мне это надо? Все эти звания всего лишь прибавка к пенсии», — сказала Лолита.

И добавила, что ее пенсия составляет 23 тыс. рублей.

По словам певицы, примадонне из-за звания народной артистки СССР выплачивают пенсию в 46 тыс. рублей. <редний размер пенсии в России на начало года составлял 15 тыс. 744 рубля.>

Говоря о процедуре присвоения званий тому или иному артисту, Лолита заметила, что обычно за претендента должны «похлопотать».

«Эти все звания — они потом обязывают, а я не люблю спать на тесных кроватях», — пояснила свою позицию певица.

Ранее Лолита заявила, что ее тошнит от «Голубых огоньков», где приходится «имитировать ладушки». Лолита отметила, что формат «Голубых огоньков» предполагает имитацию улыбок и оваций, поэтому он является искусственным.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость