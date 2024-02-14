Лолите отменили весь юбилейный тур. Певица не расстроилась

Зрителей о возврате билетов проинформируют в ближайшее время.

SHOT сообщает, что общественники добились отмены юбилейного тура Милявской из-за ее появления на "голой" вечеринке.

Отмечается, что певица анонсировала свой юбилейный тур еще до "голой" вечеринки. Тур Лолита организовала в честь своего 60-летия, но после посещения мероприятия все начало стремительно разваливаться.

Общественники из "Зова Народа" заявили, что Лолита в своем видеообращении не раскаивается, а переживает за гонорары. В некоторых городах жалобы также поступали от местных жителей.

Накануне 13 февраля организаторы официально объявили об отмене выступлений Милявской 19 марта в Перми и 21 марта в Екатеринбурге. Ранее у Лолиты не состоялись шоу в Новосибирске, Омске и Кургане, а также все 10 концертов в Подмосковье. В скором времени отмены ожидаются в Челябинске, Красноярске и Иркутске.

Но Милявская не расстраивается и заявляет, что после возникшей ситуации шоу-бизнес ей больше не интересен. Лолита теперь занимается домохозяйством.

Ранее сообщалось, что Лолиту могут оштрафовать на 200 тыс. рублей из-за израильского паспорта.

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