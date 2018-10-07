Лондон, Шанхай и другие крупнейшие города мира могут уйти под воду

Ряд крупнейших городов мира могут быть затоплены из-за глобального потепления. Об этом говорится в докладе организации «Христианская помощь», пишут «Известия».

Если температура на планете увеличится на 1,5 градуса, то уровень океана поднимется на 40 см, уверены эксперты организации. Это угрожает затоплением таким городам, как Лондон, Бангкок, Манила, Шанхай, Джакарта, Хьюстон, Лагос и Дакка.

Для Лондона угрозой является не только глобальное потепление, но и оседание почвы и плохое планирование. В столице Великобритании участились обращения властей к Барьеру Темзы, который является основной защитой от наводнений. Плотина была построена в 1984 году, тогда специалисты полагали, что пользоваться ею придется не чаще трех раз в год. Однако сейчас барьер используют ежегодно не менее семи раз.

Кроме того, риск затопления Лондона увеличивает резкое таяние ледников у берегов Шотландии, потому что до сих пор они своим весом удерживали над поверхностью другую часть острова — ту, на которой расположена британская столица.

Американский Хьюстон уже «просел» на 3 м. В этом городе почва продолжает оседать каждый год.

Шанхай, как отмечают эксперты, слишком тяжел для земли, на которой построен. Огромный вес высоток мегаполиса заставляет почву проседать, в то время как уровень воды в океане поднимается.

А насчет Бангкока власти Таиланда год назад заявили, что столицу этой страны ждет подтоплении в течение 15 лет, так как город находится всего лишь на высоте 1,5 м над уровнем моря.