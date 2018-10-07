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Жителей Алтая ждет теплое воскресенье и дождливый понедельник

До +25 градусов тепла ожидается 7 октября в Алтайском крае. Но, как предупреждают синоптики, дальше похода резко ухудшится.

Теплая осень.
Теплая осень.
СС0

В воскресенье 7 октября в крае будет без осадков, температура воздуха прогреется днем до +20…+25 градусов. Ветер юго-западный, 5−10 м/с, местами порывы до 15−20 м/с. В Барнауле в этот день также будет без дождей, на улице ожидается теплая погода: +21…+23.

Успевайте погулять, так как 8 октября уже в ночь начнутся дожди — пока только по западным районам. Днем же осадки возможны на большей территории Алтайского края, а в предгорьях прогнозируют сильные дожди. Ночная температура воздуха будет +5…+10, днем ожидается +11…+16. Ветер юго-западный, 5−10 м/с, местами порывы до 13−18 м/с. В Барнауле в понедельник также будет лить дождь, воздух прогреется только до +12…+14 градусов.

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